Così Google potrebbe usare i nostri dati per manipolare la specie umana 

Il nuovo Pixel Launcher è già disponibile per Oreo - Così come il nuovo Google News : A poche ore dalla presentazione è già possibile scaricare il file APK di Google News 5.0 e utilizzare il porting del nuovo Pixel Launcher sui dispositivi con Oreo. L'articolo Il nuovo Pixel Launcher è già disponibile per Oreo, così come il nuovo Google News proviene da TuttoAndroid.