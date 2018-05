Cos' è questa storia degli attacchi sonori ai diplomatici americani?

Selvaggia Lucarelli VS Chef Rubio/ “Questa Cosa che non gliel'ho dato non gli va giù…” - l’insinuazione : Selvaggia Lucarelli VS Chef Rubio, “Questa cosa che non gliel'ho dato non gli va giù…”, l’insinuazione del celebre cuoco riaccende i riflettori sulla nuova querelle web.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:29:00 GMT)

Gf - Filippo lascia Lucia : "Questa è la Cosa più giusta da fare" : Filippo Contri e Lucia Orlando sono stati la prima coppia che si è formata nella casa del Gf Nip, ora però tutta quella passione sembra essere finita. Era già da qualche giorno che i due litigavano un ...

Giro d’Italia 2018 - il problema della UAE Emirates. Chi arriva in questa squadra - non vince più : Aru - Ulissi - Rui Costa - Martin… : Nata dalle ceneri della Lampre, la UAE Emirates è stata una delle squadre più deludenti del circuito World Tour negli ultimi due anni. Un 2017 tutt’altro che positivo: meno di venti vittorie (sono 19, tantissime delle quali però arrivate in corse di secondo piano) e pochissime performance di livello nei grandi giri. Il 2018 è iniziato ancora peggio: i successi sono solo tre, tutti timbrati dal norvegese Alexander Kristoff in volata. Il ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso squalificato per questa roba : Cos'aveva sulla maglietta lo scandaloso Luigi : Prima si ritira, poi viene squalificato. Luigi Favoloso è l'ultima vittima del Grande Fratello degli scandali. Stavolta, a portare alla punizione sul contestatissimo ex fidanzato di Nina Moric , ...

Cosa vi dice questa foto? : Toninelli dice che dimostra «la massima concentrazione» con cui stanno lavorando all'accordo di governo con la Lega The post Cosa vi dice questa foto? appeared first on Il Post.

Fibriomalgia - Giornata Mondiale : Cos'è questa malattia poco conosciuta : Esistono alcune malattie che possiamo definire "fantasma". I pazienti che ne sono affetti si trovano a combattere due battaglie: la prima contro la patologia stessa, la seconda nei confronti dell'ignoranza che genera il pregiudizio. In questo senso diventa fondamentale sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso opportune campagne informative. In effetti tra le patologie poco conosciute rientra senz'altro la fibromialgia. In questi anni l'Aisf ...

Cosa vedere in streaming questa settimana «Tredici» e «I'm sorry» : «I Cesaroni» - Infinity Lo streaming ci permette di rivedere anche molti classici della tv italiana. Come questa serie irresistibile che ci ha appassionato su Canale 5 dal 2006 al 2014: Infinity ...

Pd - Marattin : “Dialogo col M5s? Ma che gente è questa? Cosa dovevamo fare con loro?”. E attacca LeU : Duro attacco al M5S e a Liberi Uguali, nel corso di Coffee Break (La7), per voce del deputato Pd, Luigi Marattin, che si rende protagonista di un serrato botta e risposta con il conduttore, Andrea Pancani. Alla domanda sul mancato dialogo coi 5 Stelle, il parlamentare dem risponde: “Mi scusi, ma Cosa sarebbe cambiato? Prima, quando volevano attirarci a quel tavolo, Di Maio ha detto che noi del Pd eravamo tutti bellissimi e biondi. Un secondo ...

Hawaii : il vulcano Kilauea ha eruttato lava per decenni - ecco Cosa fa la differenza questa volta : Il vulcano Kilauea delle Hawaii non è il tipico vulcano esplosivo. Continua a ribollire da 35 anni, emettendo lava incandescente che emerge da fratture nel suolo. L’eruzione di questo mese è più o meno uguale, fatta eccezione per la lava che sta distruggendo le case che si trovano a chilometri di distanza dal vulcano. Gli scienziati oggi, 8 maggio, hanno dichiarato che c’è stata una leggera diminuzione della pressione che spinge la lava in ...

Cannes 2018 - ecco le Cose da sapere di questa edizione : non solo “divieto di selfie” ma occhio anche all’uso dei social : Signore e signori, cari amici. Una lettera per una rivoluzione. D’altra parte i francesi ne sono specialisti: includere il massimo festival nazionale (e del mondo anche se la Mostra veneziana è in fase di sorpasso..) nei moti rivoltosi dell’era 2.0 era una mossa in agguato da qualche tempo, almeno nella testa del patron Thierry Fremaux, sommo sovrano di una direzione artistica dalle parvenze eterne. Con un incipit eccezionalmente cordiale (rara ...

“Ma che fa!”. Con l’abito bianco e il web la asfalta. A 27 anni si presenta all’altare con questo splendido vestito da sposa - ma succede l’impensabile. Insulti a non finire sui social. Ma perché tutto questo astio? Ecco Cosa si nasconde dietro questa foto : Bouquet in mano, lungo abito bianco con velo e, a braccetto con il papà, ha sfilato lungo la navata della concattedrale di Barletta, Bari, di fronte a familiari e amici seduti nei banchi. Un matrimonio in piena regola, almeno all’apparenza. Già, all’apparenza, perché Carmen D’Agostino, 27enne lucana, non si è sposata con il fidanzato come si potrebbe pensare guardando le foto che in breve tempo hanno fatto il giro della ...

“L’ultima foto di Giacomo”. Il coraggio di Elena Santarelli. La showgirl è nel periodo più drammatico della sua vita. Costantemente dà notizie sulla salute del suo Jack e adesso è arrivata anche questa : È un momento veramente difficile per Elena Santarelli. L’amata showgirl sta infatti vivendo un periodo complesso in famiglia. Nel 2010 è nato Giacomo, mentre tra anni fa è arrivata anche la piccola Greta. Elena ha sempre condiviso su Instagram tutti i suoi pensieri con i suoi follower, che sono ben un milione e trecento mila, fino al racconto della malattia di Jack. Il bambino di quasi 9 anni è affetto da una grave malattia scoperta a ...

“Sei un vero mostro”. Guardate bene questa ragazza : a vederla Così - non sembra certo diversa dalle sue coetanee. Eppure - a soli 19 anni - è considerata “un vero pericolo pubblico”. Ecco Cosa ha combinato (da far impallidire i criminali ‘di professione’) : Ci sono record di cui far vanto di fronte agli amici e ai parenti, medaglie di cui andare fieri e pronte per essere sfoggiate nelle serate migliori. E altri primati sui quali sarebbe invece molto meglio sorvolare, onde evitare figure barbine. A proposito di ragazzini prodigio precoci e già famosi, Ecco allora una storia decisamente poco onorevole che ha per protagonista una ragazzina di 19 anni, Xena Randell, sulla cui fedina penale sono ...

Massimo Giletti commovente : 'Se Fabrizio Frizzi fosse ancora vivo...'. Cosa sarebbe accaduto questa sera : questa volta Massimo Giletti , conduttore di Non è l'arena su La7, parla di calcio. Della sua Juventus che tra poche ore, dopo il match col Bologna , potrebbe conquistare il settimo scudetto di fila. ...