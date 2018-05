Cos’è e come funziona bene la Scala | “industria culturale”

Miracast : Cos’è - come funziona e come usarlo : Desideri condividere i tuoi contenuti multimediali dallo smartphone o dal tablet direttamente sulla tua TV? Tra le tante tecnologie che puoi sfruttare una delle migliori è Miracast. Scopri in questa guida completa cosa significa Miracast, come funziona e come puoi utilizzarlo efficacemente per connettere un dispositivo portatile alla tua TV. Cosa è, come funziona e […] Miracast: cos’è, come funziona e come usarlo

TV Digitale Terrestre Gratis con CLINE : Cos’è e come funziona : Spunta in rete un metodo per vedere la TV del Digitale Terrestre Gratis andando a decriptare direttamente le schede. E’ Illegale e rischiate grosso e poi l’abbonamento dovrebbe costare solo 9 euro CLINE permette di vedere la TV del Digitale Terrestre Gratis Il biscione è in piena crisi e se SKY si è presa in pratica tutto lo […]

Cos’è l’amnesia dissociativa e come si manifesta : Un bambino dimenticato in auto e una tragedia che sembra assurda. Per spiegarla gli psichiatri parlano di amnesia dissociativa. Solo qualche giorno fa è accaduto l’ennesimo fatto di cronaca che ha sconvolto l’Italia: a San Piero a Grado, in provincia di Pisa, una bambina di appena un anno è morta dopo essere stata dimenticata nell’auto dal padre. come è possibile? In questi casi gli esperti parlano di un fenomeno denominato ...

Google One : quanto costa - Cos’è - cosa cambia e come funziona il nuovo abbonamento : Google decide di semplificare la propria offerta in cloud riunendo sotto un unico cappello l’archiviazione di Drive, Gmail, Foto, ora disponibili dentro un solo abbonamento. L’idea di Mountain View è evitare incomprensioni: che siano documenti, allegati o immagini, quello che ti serve è spazio sulla nuvola di server da cui puoi accedere da qualsiasi dispositivo e Google vuole essere l’azienda di riferimento anche in questo ...

Ritratto Instagram : Cos’è e come si usa : Instagram è indubbiamente il social più in crescita negli ultimi tempi, e lo dimostra anche il fatto che viene continuamente aggiornato con l’introduzione di nuove funzioni. Queste nuove funzioni riguardano più che altro l’ambito delle storie, sicuramente la feature più utilizzata dagli utenti. L’ultima arrivata è la modalità Ritratto Instagram, andiamo a vedere cos’è e come si usa. Che cos’è la modalità Ritratto ...

Amazon Fire TV Stick : Cos’è e come funziona : Oggigiorno le forme di intrattenimento non riguardano solo la televisione bensì stanno spopolando numerosi servizi online. Per accedervi risulta scomodo essere vincolati all’uso di un computer, uno smartphone o un tablet se non si ha a disposizione una smart tv. Cambiare la propria tv solamente per accedere a determinati contenuti è una scelta troppo dispendiosa che non viene vista con buon occhio da molti. Fortunatamente oggi esistono degli ...

Dieta dell’astronauta : ecco Cos’è e come funziona : La Dieta dell’astronauta, nonostante il suo ingannevole nome, ha poco a che fare con i viaggi nello spazio. Parliamo di una Dieta che sta facendo discutere, poco a mata da molti nutrizionisti, ipocalorica, iperproteica e iperlipidica, sconsigliata a chi svolge regolare attività fisica, ai diabetici, alle donne in gravidanza. La Dieta, molto restrittiva, promette importanti perdite di peso, peraltro non quantificate e rientra nelle cosiddette ...

Training autogeno - Cos’è e come funziona l’allenamento che libera la mente : Viviamo nel tempo della frenesia. Siamo nel momento gli stimoli, degli input esterni che non lasciano spazio ai pensieri, viviamo bombardati da notizie e dalle corse contro il tempo, abbiamo velocità di avere, di fare, di arrivare a una meta. Questa modalità di vivere che caratterizza la nostra giornata è arrivata a un punto così alto di malessere che una parte di noi è arrivata a un altro livello: ci siamo accorti di aver bisogno di lentezza, ...

Cos’è Vodafone Happy Sharing? Come regalare o chiedere sorrisi dal 27 aprile : Nasce Vodafone Happy Sharing, una nuova funzione del programma fedeltà dell'operatore rosso che consente di condividere o richiedere sorrisi ad altri clienti in modo semplice e immediato. Di certo un'arma utile da sfruttare quando si ha la necessità di raggiungere una quota di punti sufficiente per uno specifico regalo. Come funziona esattamente la novità? Da oggi 27 aprile, visitando l'applicazione MyVodafone, più di qualcuno si sarà reso ...

idropulsore dentale : Cos’è - come funziona e quale scegliere : L’idropulsore dentale, anche chiamato doccia dentale, è un dispositivo pensato per il completamento dell’igiene orale. Utilizzato in origine nelle strutture termali per trattare le malattie gengivali, oggi è sempre più impiegato anche nell’uso quotidiano, in quanto largamente consigliato da dentisti e ortodontisti. Non si tratta tuttavia di un sostituto allo spazzolino, ma piuttosto un’alternativa al filo interdentale. Con i suoi getti d’acqua, ...

Google Home : Cos’è e come funziona : Dopo essere stato lanciato nel 2016 negli Stati Uniti, Google Home è finalmente arrivato anche nel nostro paese. La linea di Speaker Smart realizzata dal colosso americano, non si limita a riprodurre i contenuti multimediali, ma va decisamente oltre. Commercializzato in due modelli, Google Home e Google Home Mini rappresentano una soluzione all’avanguardia anche per chi vuole utilizzare all’interno delle mura domestiche Google ...