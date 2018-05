F1 - Raikkonen non si sbilancia : “il feeling con la macchina è buono - ma c’è qualCosa da migliorare” : Kimi Raikkonen non si sbilancia in vista delle qualifiche di sabato, sottolineando comunque come il feeling con la macchina sia positivo La Red Bull conferma il proprio dominio sul circuito di Montecarlo anche dopo la seconda sessione di prove libere, conclusa con entrambe le proprie monoposto davanti a tutti. Photo4 / LaPresse Ancora una volta è Daniel Ricciardo a prendersi la prima posizione, facendo segnare il nuovo record della pista con un ...

Cosa c’è stasera in tv : Molti film, tra cui "The Bourne Ultimatum" e il remake di "Il delitto perfetto" The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Royal Wedding : c’è qualCosa di strano nelle foto ufficiali del principe Harry e di Meghan Markle : Lo avevi notato? The post Royal Wedding: c’è qualcosa di strano nelle foto ufficiali del principe Harry e di Meghan Markle appeared first on News Mtv Italia.

Ecografia choc. Incinta di 7 settimane - scopre Cosa c’è nel suo utero e resta sconvolta. Il pianto disperato poi la decisione : Chad e Amy Kempel, rispettivamente 36 e 34 anni, sono due genitori felici. Vivono in California. La loro storia, però, merita di essere raccontata. Chad e Amy hanno due figlie gemelle, Marshall e Spencer ma vogliano allargare la famiglia e aggiungere un nuovo membro. Amy, però, ha problemi di ovulazione e, per restare Incinta, le sue ovaie devono essere iperstimolate. “Solo iperstimolandole, le mie ovaie producono le uova” ha spiegato la donna ...

Italiani e psicofarmaci - Cosa c’è di vero in quello che dice Matteo Salvini : (Foto: Getty Images) Sette milioni di Italiani che assumono ogni giorno psicofarmaci per combattere la depressione. Un malato su due che, per di più, considera inutile il trattamento, ritenendo di potersi curare con terapie fai da te. Un aumento del 20% del consumo di antidepressivi in Europa in meno di 5 anni. Sono solo alcuni dei preoccupanti risultati di diversi studi che hanno da poco fotografato lo scenario italiano ed europeo della salute ...

Che Cosa c’entra Giuseppe Conte con Stamina : (Foto: NurPhoto/Getty Images) Continuano ad addensarsi le ombre sul passato di Giuseppe Conte, l’avvocato civilista e insegnante di diritto che potrebbe presto guidare il primo governo italiano a maggioranza giallo verde. È di stamattina infatti la notizia dei dubbi emersi dall’analisi del curriculum pubblicato da Conte sul sito della Camera. A partire dal perfezionamento estivo presso la New York University, di cui l’università americana fa ...

Cosa c’è stasera in tv : L'ultima puntata di "Il capitano Maria", due film su personaggi Marvel e poi i talk show politici The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Simona Ventura scrive alla Lecciso : “Fra Al Bano e Romina c’è qualCosa di metafisico” : Simona Ventura interviene nel botta e risposta fra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, difendendo il rapporto del cantante con Romina Power. La coppia di Felicità è stata ospite dell‘ultima puntata di Amici, dove la Ventura riveste il ruolo di giudice della commissione esterna. La partecipazione degli ex coniugi (forse non più tanto ex) ha scatenato la reazione di Loredana Lecciso, che il giorno seguente è stata ospite di Domenica Live. La ...

Giorgio Manetti : ecco Cosa c’è di intimo tra me e Anna Tedesco! : Giorgio Manetti, cavaliere di Uomini e Donne Trono Over è stato spesso accusato di non volersi abbandonare completamente a Gemma Galgani perchè aveva un’intrallazzo con Anna Tedesco. L’uomo brizzolato svela che cosa c’è tra lui e la dama di Gubbio! Il sospetto che tra Giorgio Manetti ed Anna Tedesco ci sia una relazione è forte. Il popolo del web ed il pubblico televisivo ne è convintissimo specialmente dopo le ultime foto ...

“Trovato foglietto”. Tragedia Francavilla - Cosa c’è scritto. La polizia recupera il biglietto lanciato da Filippone prima del folle gesto : prima di buttarsi dal viadotto, Fausto Filippone ha gettato un foglio sul quale erano appuntati dei nomi. Foglio che è stato ritrovato e sul quale gli inquirenti stanno svolgendo ora i dovuti riscontri. E’ quanto emerso in seguito al dramma che si è consumato ieri su un un viadotto dell’A14 a Francavilla al Mare (Chieti), dove un 49enne ha lanciato la figlia di 10 anni, Ludovica, e poi si è suicidato gettandosi nel ...

Cosa c’è stasera in tv : L'ultima partita di Andrea Pirlo, Report, il Padrino, la nuova fiction di Rai Uno e un film drammatico con Sean Penn piaciuto molto ai critici The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

GF - Aida bacia Favoloso : c’è qualCosa che non torna : Aida Nizar bacia Luigi Mario Favoloso dietro le quinte di Domenica Live, scatenando dubbi e polemiche riguardo il GF. Cosa è veramente successo all’interno della casa del Grande Fratello 15? I telespettatori cominciano a nutrire qualche dubbio riguardo la sincerità dei concorrenti dopo che l’ormai ex fidanzato di Nina Moric ha pubblicato su Instagram una foto in cui i due si scambiano un tenero bacio. Luigi Mario Favoloso ha ...

Cosa c’è stasera in tv : Una domenica come le altre: le commedie italiane, i casi di cronaca e Matteo Garrone a "Che tempo che fa" The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Cosa significa che il Pd si è autocongelato e perché non c’è il nuovo segretario : Primo round, Renzi. Apparentemente. I lavori dell’assemblea nazionale, che i suoi oppositori intendevano come luogo della resa dei conti, iniziano in forte ritardo, e con un colpo di scena. Prima che prenda la parola Maurizio Martina, segretario reggente ed aspirante cesaricida, il renzianissimo presidente del partito Matteo Orfini mette ai voti la variazione dell’ordine del giorno. Il punto primo doveva essere l’indicazione ...