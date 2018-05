Corruzione | Sicindustria cita sindaco Palermo per 1mln | Orlando ' Ecco verità su nostri

Corruzione : inchiesta Montante - Catanzaro si autosospende da presidenza Sicindustria : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Il presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro si autosospende dalla carica ricoperta all’interno dell’associazione. "A seguito dell’avviso di garanzia ricevuto e in attesa di un chiarimento che riguarda la mia persona – afferma – ho, con decorrenza dalla data odiern

Corruzione - arrestato l'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante : Roma, 14 mag. , askanews, Con un'operazione chiamata 'Double face' a Caltanissetta la polizia ha arrestato Antonello Calogero Montante , imprenditore nisseno, ex presidente di Sicindustria , 2012-2017, ...

Corruzione - arrestato l'ex presidente di Sicindustria Montante : Roma, 14 mag. , askanews, Con un'operazione chiamata 'Double face' a Caltanissetta la polizia ha arrestato Antonio Calogero Montante , imprenditore nisseno, ex presidente di Sicindustria , 2012-2017, , ...

Corruzione : Sicindustria - strumenti contrasto ci sono ma restano sulla carta : Perché ci si ricorda dell'esistenza del fenomeno corruttivo solo in presenza di provvedimenti cautelari che alimentano la cronaca? Perché non si organizzano le cose in modo tale da rendere complicata ...