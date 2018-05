Corruzione : Montante in carcere - investigatori ‘persone non autorizzate nella sua villa’ : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – Nei giorni scorsi nell’abitazione in cui scontava i domiciliari sarebbero entrate persone non autorizzate. Anche per questo il gip di Caltanissetta ha disposto un’inasprimento della misura cautelare a carico di Antonello Montante, l’ex presidente di Sicindustria arrestato lo scorso 14 maggio con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione e finito inizialmente ...

Corruzione : Montante va in carcere - gip ‘inquina le prove’ : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – Si spalancano le porte del carcere per l’ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, arrestato lo scorso 14 maggio con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione e finito ai domiciliari. Ieri il gip di Caltanissetta ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. Oggi pomeriggio gli ...

Corruzione : Montante va in carcere - gip ‘inquina le prove’ : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – Si spalancano le porte del carcere per l’ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, arrestato lo scorso 14 maggio con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione e finito ai domiciliari. Ieri il gip di Caltanissetta ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. Oggi pomeriggio gli ...

Corruzione : inchiesta Montante - Catanzaro si autosospende da presidenza Sicindustria : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Il presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro si autosospende dalla carica ricoperta all’interno dell’associazione. "A seguito dell’avviso di garanzia ricevuto e in attesa di un chiarimento che riguarda la mia persona – afferma – ho, con decorrenza dalla data odiern

Corruzione : Grasso - arresto Montante? Un lutto vedere questi episodi : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - "E' un vero e proprio lutto per tutti noi vedere questi episodi, sono episodi gravissimi che però non ci devono fare distruggere tutto quello che è la cultura dell'antimafia". Così, l'ex Presidente del Senato Pietro Grasso commenta l'arresto dell'ex Presidente degli in

Corruzione : Grasso - arresto Montante? Un lutto vedere questi episodi : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – “E’ un vero e proprio lutto per tutti noi vedere questi episodi, sono episodi gravissimi che però non ci devono fare distruggere tutto quello che è la cultura dell’antimafia”. Così, l’ex Presidente del Senato Pietro Grasso commenta l’arresto dell’ex Presidente degli industriali in Sicilia Antonello Montante, fino a poco tempo fa un ‘paladini’ ...

Corruzione : Grasso - arresto Montante? Un lutto vedere questi episodi : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – “E’ un vero e proprio lutto per tutti noi vedere questi episodi, sono episodi gravissimi che però non ci devono fare distruggere tutto quello che è la cultura dell’antimafia”. Così, l’ex Presidente del Senato Pietro Grasso commenta l’arresto dell’ex Presidente degli industriali in Sicilia Antonello Montante, fino a poco tempo fa un ‘paladini’ ...

Corruzione : Odg Sicilia - pronto a collaborare su inchiesta Montante (2) : (AdnKronos) - Dall'Ordine dei giornalisti Siciliani la volontà di "approfondire i fatti, senza generalizzazioni e condanne pregiudiziali, rimanendo vicino a tutti i colleghi citati negli atti se risulterà che hanno svolto e continuano a svolgere il proprio mestiere ignorando le sollecitazioni e le l

Corruzione : Odg Sicilia - pronto a collaborare su inchiesta Montante : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - L'Ordine dei giornalisti di Sicilia "preso atto delle vicende connesse al cosiddetto 'caso Montante' relative ai rapporti tra l'imprenditore e alcuni giornalisti, ha deciso di trasmettere alla Procura della Repubblica di Caltanissetta gli esiti delle proprie indagini e

Corruzione : inchiesta Montante - perquisiti studio legale e casa di Fiumefreddo : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - L'ex presidente di Riscossione Sicilia Antonio Fiumefreddo conferma, con un post su Facebook, la notizia della perquisizione, avvenuta ieri pomeriggio, del suo studio legale e della sua casa di Catania nell'ambito dell'inchiesta della procura di Caltanissetta che ha po

Montante - indagato Rosario Crocetta. “Associazione - Corruzione e finanziamento illecito” : L'ex governatore avrebbe favorito il manager nominando assessori Vancheri e Lo Bello, ora indagate. I pm: “L'imprenditore bloccò un video scabroso sul...

Corruzione : Cisal - bici Montante via da aeroporto Palermo : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - “Nella zona imbarchi internazionali dell’aeroporto di Palermo, probabilmente a seguito di un accordo commerciale, è esposta, in una vetrina, una bicicletta dell’azienda di Antonello Montante, al centro di un'inchiesta che in questi ultimi giorni ha scosso profondamente

Corruzione : interrogatorio fiume per Montante 'Ho sposato le istituzioni' (2) : (AdnKronos) - Secondo l'accusa, Montante avrebbe creato una rete di 'spionaggio' formata da un generale dei Carabinieri, un colonnello, un maggiore della Finanza ma anche da poliziotti, che lo avrebbero aggiornato sulle indagini sul suo conto. Ma l'imprenditore nega e parla di "rapporti istituzional

Corruzione : interrogatorio fiume per Montante 'Ho sposato le istituzioni' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - interrogatorio fiume per Antonello Montante, l'imprenditore arrestato con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione, che ieri pomeriggio si è presentato davanti al gip Maria Carmela Giannazzo. Un interrogatorio durato circa sette ore e termina