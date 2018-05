Corea Nord | smantellato sito test nucleari Salta vertice con Usa

Nord Corea - Trump cancella vertice con Kim Jong-un. Scrive al dittatore : troppa rabbia ma ci incontreremo : Donald Trump ha scritto il leader NordCoreano Kim Jong-Un per annunciargli la cancellazione del vertice. «Tristemente, sulla base dell'aperta ostilità mostrata nelle ultime dichiarazioni, ritengo sia inappropriato in questo momento tenere l'incontro», afferma Trump, sottolineando che il «summit di Singapore non si terrà»...

Corea del Nord, sito nucleare di Punggye-ri completamente smantellato

Nord Corea : “Smantellato sito nucleare”. Media : “Ma Kim sta solo nascondendo il suo arsenale atomico” : Mentre la chiusura del sito nucleare di Punggye-ri si è svolta in pompa magna come da programma, il governo NordCoreano si starebbe adoperando per mettere al riparo le proprie armi nucleari. E’ quanto sembra suggerire la recente decisione di nominare la provincia di Chagang “zona rivoluzionaria speciale del Songun”, il principio noto in inglese come “military first“. Secondo fonti del Daily NK – giornale online con base ...