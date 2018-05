Corea Nord | smantellato sito test nucleari Dubbi su vertice con Usa

Corea Nord ha smantellato sito nucleare : "Il vertice con Kim sarebbe una grande cosa per il mondo", dice Trump in un'intervista a Fox,"mi piacerebbe una denuclearizzazione immediata,ma servirà un'azione graduale".

Corea Nord ha smantellato sito nucleare : 14.48 La Corea del Nord ha smantellato il sito per i test nucleari di Punggye-ri, come aveva annunciato. Lo ha riferito l'agenzia di stampa sudCoreana Yonhap. Ad assistere alla distruzione della struttura alcuni giornalisti di media internazionali che hanno descritto una serie di esplosioni,di cui tre nei tunnel d'ingresso che portano alla struttura sotterranea. "Il vertice con Kim sarebbe una grande cosa per il mondo", dice Trump in ...

Corea del Nord - distrutto il sito nucleare di Punggye-ri : Corea del Nord, distrutto il sito nucleare di Punggye-ri Corea del Nord, distrutto il sito nucleare di Punggye-ri Continua a leggere L'articolo Corea del Nord, distrutto il sito nucleare di Punggye-ri proviene da NewsGo.

Corea del Nord smantella il sito dei test nucleari di Punggye-ri : La Corea del Nord ha fatto esplodere almeno tre tunnel, gli edifici per l'osservazione ed altre strutture del sito per i test nucleari di Punggye-ri. Lo riporta l'agenzia sudCoreana Yonhap i...

Corea Nord ha smantellato il sito dei test nucleari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Corea del Nord - Kim fa esplodere l'unico sito nucleare conosciuto : una spinta verso i colloqui con Trump : Dal nostro corrispondente PECHINO - Kim Jong-un ha mantenuto la promessa: il sito dei test nucleari di Punggye-ri è stato distrutto da una serie di cariche esplosive. Era l'unico impianto al mondo dove ancora si facevano esplodere ordigni sperimentali ed è stato fatto saltare con le sue gallerie e i suoi posti di comando e controllo oggi dai genieri NordCoreani. L'operazione, secondo una ...

Corea del Nord : smantellato il sito dei test nucleari Punggye-ri : Come annunciato, la Corea del Nord ha smantellato il sito per i test nucleari di Punggye-ri: lo ha riferito l’agenzia di stampa sudCoreana Yonhap. Sono stati invitati ad assistere alla distruzione della struttura alcuni giornalisti di media internazionali. Tutti i sei test nucleari condotti dalla Corea del Nord sono stati effettuati a Punggye-ri. L'articolo Corea del Nord: smantellato il sito dei test nucleari Punggye-ri sembra essere il ...

La Corea del Nord contro gli Usa : offensive le parole di Pence : Sembra sempre più a rischio il vertice in programma il 12 giugno tra Kim Jong-un e Donald Trump. Man mano che la data si avvicina sorgono nuovi contrasti tra Corea del Nord e Stati Uniti. Oggi a far arrabbiare Pyongyang ci sono delle dichiarazioni di Mike Pence, il vicepresidente Usa, che avrebbe fatto commenti "ignoranti e stupidi" accostando la Corea del Nord alla Libia e dicendo, durante un'intervista televisiva, che Kim rischia di fare la ...

La Corea del Nord minaccia di far saltare il summit tra Kim e Trump. Critiche a Pence : "Ignorante" : La Corea del Nord minaccia di far saltare il summit di Singapore del 12 giugno se gli Usa restano legati ad "atti illegali e oltraggiosi". Choe Son-hui, vice ministro degli Esteri e volto forte della diplomazia del Nord con gli Stati Uniti, ha rilevato che il faccia a faccia tra il leader Kim Jong-un e il presidente Donald Trump dipende da "decisioni e comportamenti" di Washington. Nel mirino è finito poi il vicepresidente Mike Pence, ...

Corea del Nord : previsto oggi lo smantellamento del sito dei test nucleari : E’ in programma oggi, meteo permettendo, l’inizio dello smantellamento del sito per test nucleari di Punggye-ri, in Corea del Nord. I giornalisti accreditati per seguire l’evento – provenienti da Corea del Sud, Stati Uniti, Cina, Russia e Regno Unito – sono partiti ieri sera dalla città portuale di Wonsan per raggiungere, via treno, autobus e poi a piedi, il luogo della cerimonia nel Nord del territorio ...

Corea Nord minaccia di far saltare summit Kim-Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Corea Nord minaccia di far saltare summit Kim-Trump : Usa offensivi : Corea Nord minaccia di far saltare summit Kim-Trump: Usa offensivi Corea Nord minaccia di far saltare summit Kim-Trump: Usa offensivi Continua a leggere L'articolo Corea Nord minaccia di far saltare summit Kim-Trump: Usa offensivi proviene da NewsGo.

La Corea del Nord contro gli Usa : “Il vicepresidente Pence è un ignorante” : Dopo le aperture gli insulti. Il vertice tra Trump e Kim del 12 giugno è sempre più in bilico. La Corea del Nord minaccia esplicitamente di farlo saltare i se gli Usa restano legati ad «atti illegali e oltraggiosi». Choe Son-hui, vice ministro degli Esteri e volto forte della diplomazia del Nord con gli Stati Uniti, ha rilevato che il faccia a facc...

Corea Nord minaccia di far saltare summit Kim-Trump : Usa offensivi : La Corea del Nord minaccia di far saltare il summit di Singapore del 12 giugno se gli Usa restano legati ad "atti illegali e oltraggiosi". Il vice ministro degli Esteri ha rilevato che il faccia a ...