Corea Nord minaccia di far saltare summit Kim-Trump

La Corea del Nord contro gli Usa : “Il vicepresidente Pence è un ignorante” : Dopo le aperture gli insulti. Il vertice tra Trump e Kim del 12 giugno è sempre più in bilico. La Corea del Nord minaccia esplicitamente di farlo saltare i se gli Usa restano legati ad «atti illegali e oltraggiosi». Choe Son-hui, vice ministro degli Esteri e volto forte della diplomazia del Nord con gli Stati Uniti, ha rilevato che il faccia a facc...

Corea del Nord : forse domani la demolizione del sito nucleare : L’agenzia sudCoreana Yonhap ha reso noto che la demolizione del sito nucleare della Corea del Nord potrebbe avvenire domani: 8 giornalisti sarebbero arrivati da Seul per seguire l’evento: “Se domani le condizioni meteo saranno favorevoli, possiamo farlo“, riporta l’agenzia. Gli 8 giornalisti sudCoreani, 4 reporter di agenzia e 4 inviati televisivi, parteciperanno all’evento assieme a delegazioni di giornalisti ...

Corea del Nord - Trump “vertice con Kim? Possibile rinvio”/ Pence - “rischia fine della Libia”. Seul intanto.. : Corea del Nord, Trump "Possibile rinvio per il vertice con Kim Jong-un": Mike Pence come Bolton, "Pyongyang rischia la fine della Libia". Ma Seul continua e spero nel disgelo(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 10:45:00 GMT)

In Corea del Nord conviene diventare un hacker : Alcuni hanno operato restando all'interno dei confini nazionali ma altri, i più preparati, sono stati inviati in giro per il mondo. Spesso, in Paesi come India e Malesia, assumono la copertura di ...

Moon : il summit Usa-Corea del Nord è una 'rara opportunità' da non perdere : Da parte sua, il presidente Usa ha ribadito l'intenzione americana ad assicurare la sicurezza di Kim e sostenere l'economia della Corea del Nord in cambio di una 'completa e verificabile ...

NordCorea invita 8 giornalisti di Seul : 4.11 La Corea del Nord ha accettato la lista di 8 giornalisti sudcoreani, 4 di agenzia di stampa e 4 di tv, indicati per assistere alla cerimonia di chiusura del sito dei test nucleari a Punggye-ri La svolta è maturata all'ultimo tentativo del ministero dell'Unificazione che ha ricevuto il via libera dal canale di comunicazione di Panmunjom alle 9:00 locali (2:00 in Italia).Il governo di Seul "farà i passi necessari dopo il permesso del nord ...

Nord Corea - le strategie di Kim : la distruzione del sito nucleare non si ferma : Delle tribune insomma, da cui assistere allo spettacolo che Kim ha allestito per convincere il mondo. Una delle immagini satellitari diffuse da 38 North Condividi Come si conciliano questi lavori con ...

Media : bombardieri americani in volo cambiano rotta dopo minacce dalla Corea del Nord - : Secondo il canale, i bombardieri sono decollati e atterrati nell'isola di Guam nell'Oceano Pacifico e hanno iniziato il loro volo 24-48 ore prima. Hanno volato a sud e a sud-est della penisola Coreana,...

Nord Corea - tutti gli incidenti di percorso che mettono a rischio il summit Kim-Trump : Più passano i giorni, più appare piena di ostacoli la strada verso lo storico vertice tra il leader NordCoreano Kim Jong-Un e il presidente americano