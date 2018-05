Corea Nord ha smantellato sito nucleare

: La Corea del Nord minaccia di far saltare il summit #Kim-#Trump - Agenzia_Ansa : La Corea del Nord minaccia di far saltare il summit #Kim-#Trump - RaiNews : La Corea del Nord minaccia di far saltare summit di Singapore del 12 giugno con gli Usa. Nel mirino anche il vicepr… - RaiNews : La Corea del Nord smantella il sito nucleare di Punggye-ri. Fatti esplodere almeno tre tunnel, gli edifici per l'os… -

Ladelhailper i test nucleari di Punggye-ri, come aveva annunciato. Lo ha riferito l'agenzia di stampa sudna Yonhap. Ad assistere alla distruzione della struttura alcuni giornalisti di media internazionali che hanno descritto una serie di esplosioni,di cui tre nei tunnel d'ingresso che portano alla struttura sotterranea. "Il vertice con Kim sarebbe una grande cosa per il mondo", dice Trump in un'intervista a Fox,"mi piacerebbe una denuclearizzazione immediata,ma servirà un'azione graduale".(Di giovedì 24 maggio 2018)