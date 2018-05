Corea del Nord | distrutto il sito nucleare di Punggye-ri

Corea del Nord smantella il sito dei test nucleari di Punggye-ri : La Corea del Nord ha fatto esplodere almeno tre tunnel, gli edifici per l'osservazione ed altre strutture del sito per i test nucleari di Punggye-ri. Lo riporta l'agenzia sudCoreana Yonhap i...

Corea - smantellato il sito dei test nucleari. Ma il vertice con gli Usa del 12 giugno è sempre più a rischio : Il vertice del 12 giugno tra Kim e Trump è sempre più a rischio. Pyongyang offesa dall’accostamento con Gheddafi. Rottura tra Washington e Pechino sui dazi

Volley - Nations League 2018 : Italia scatenata - Corea del Sud al tappeto! Sylla indemoniata - Ortolani e Bosetti cuore azzurro : Una spaventosa Italia ha letteralmente surclassato la Corea del Sud nella sesta partita della Nations League 2018 di Volley femminile. La più bella Nazionale vista in questo avvio di stagione ha demolito le asiatiche con un roboante 3-0 (25-17; 25-21; 25-21) in appena 81 minuto di gioco: le ragazze del CT Davide Mazzanti sono state perfette a Suwon, hanno bloccato le padrone di casa a suon di grandi attacchi e difese, annichilendo il fenomeno ...

Corea del Nord - Kim fa esplodere l'unico sito nucleare conosciuto : una spinta verso i colloqui con Trump : Dal nostro corrispondente PECHINO - Kim Jong-un ha mantenuto la promessa: il sito dei test nucleari di Punggye-ri è stato distrutto da una serie di cariche esplosive. Era l'unico impianto al mondo dove ancora si facevano esplodere ordigni sperimentali ed è stato fatto saltare con le sue gallerie e i suoi posti di comando e controllo oggi dai genieri NordCoreani. L'operazione, secondo una ...

LIVE Volley femminile - Italia-Corea del Sud in DIRETTA : 3-0 - azzurre mostruose! Seconda vittoria in Nations League : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Suwon per affrontare le temibili padrone di casa. Dopo il successo ottenuto ieri contro la Germania, la nostra Nazionale proverà a replicarsi contro le asiatiche trascinate dal fenomeno Kim Yeon Koung, opposto indemoniato in grado di fare la differenza da sola. Le ragazze di Davide ...

Corea del Nord : smantellato il sito dei test nucleari Punggye-ri : Come annunciato, la Corea del Nord ha smantellato il sito per i test nucleari di Punggye-ri: lo ha riferito l’agenzia di stampa sudCoreana Yonhap. Sono stati invitati ad assistere alla distruzione della struttura alcuni giornalisti di media internazionali. Tutti i sei test nucleari condotti dalla Corea del Nord sono stati effettuati a Punggye-ri. L'articolo Corea del Nord: smantellato il sito dei test nucleari Punggye-ri sembra essere il ...

Diretta / Corea del Sud Italia (risultato live 0-1) streaming video e tv : 17-25 1^ set (Nations League donne) : Diretta Corea del Sud Italia: info streaming video e tv della terza partita a Suwon per le azzurre di Mazzanti, impegnate nella Volleyball Nations League.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 12:18:00 GMT)

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2018 : i mixed team azzurri eliminati agli ottavi. La Corea del Sud realizza il record del mondo nel compund : Quarta giornata di gare ad Antalya (Turchia) per la seconda tappa stagionale della Coppa del mondo di Tiro con l’arco. Oggi si sono svolti gli scontri diretti del mixed team sino alle semifinali. L’Italia è stata eliminata agli ottavi in entrambe le gare. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Nell’arco olimpico Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli vengono superati dall’Indonesia di Agatha e Choirunisa al termine di ...

La Corea del Nord contro gli Usa : offensive le parole di Pence : Sembra sempre più a rischio il vertice in programma il 12 giugno tra Kim Jong-un e Donald Trump. Man mano che la data si avvicina sorgono nuovi contrasti tra Corea del Nord e Stati Uniti. Oggi a far arrabbiare Pyongyang ci sono delle dichiarazioni di Mike Pence, il vicepresidente Usa, che avrebbe fatto commenti "ignoranti e stupidi" accostando la Corea del Nord alla Libia e dicendo, durante un'intervista televisiva, che Kim rischia di fare la ...

La Corea del Nord minaccia di far saltare il summit tra Kim e Trump. Critiche a Pence : "Ignorante" : La Corea del Nord minaccia di far saltare il summit di Singapore del 12 giugno se gli Usa restano legati ad "atti illegali e oltraggiosi". Choe Son-hui, vice ministro degli Esteri e volto forte della diplomazia del Nord con gli Stati Uniti, ha rilevato che il faccia a faccia tra il leader Kim Jong-un e il presidente Donald Trump dipende da "decisioni e comportamenti" di Washington. Nel mirino è finito poi il vicepresidente Mike Pence, ...

