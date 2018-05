Corea del Nord | così Trump è caduto nel ' trappolone' di Kim Jong-un

Corea del NORD - SMANTELLATO SITO NUCLEARE DI PUNGGYE-RI/ I dubbi sull'arsenale nella provincia di Chagang : COREA del NORD, completamente SMANTELLATO SITO NUCLEARE di PUNGGYE-RI ma i media locali avvisano: "Kim Jong-Un sta nascondendo il suo arsenale atomico"(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:35:00 GMT)

I due leader non si incontreranno il prossimo 12 giugno a Singapore. Nella lettera al leader Nord Coreano, il presidente Usa ringrazia Kim Jon-Un per la liberazione degli ostaggi americani e parla di «occasione perduta» e di «momento triste per la storia». Ma la Casa Bianca lancia anche velate minacce: «Parli delle tue capacità nucleari, ma le nostre sono così enormi e potenti che prego Dio che non siano mai utilizzate»...

"Per il bene di entrambe le parti, il meeting di Singapore non si svolgerà". È un passaggio della lettera con cui Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, comunica al leader Nordcoreano Kim Jong-un l'annullamento del summit previsto per il 12 giugno a Singapore. "Il mondo, e in particolare la Corea del Nord, ha perso una grande opportunità per una pace duratura e una grande prosperità e benessere" scrive ...

Con una serie di esplosioni controllate, prima che il presidente americano Donald Trump cancellasse l'incontro con Kim Jong-un

La Casa Bianca ha diffuso una lettera in cui Donald Trump scrive a Kim Jong-un dicendogli che il faccia a faccia a Singapore in programma per il 12 giugno è cancellato. "Il mondo e la Corea del Nord in particolare hanno perso una grande opportunità per una pace duratura o per una grande ricchezza", scrive Donald Trump nella lettera in cui annuncia a Kim Jong-un che lo ...

La Nord Corea ha smantellato il sito dei test nucleari di Punggye-ri, nel Nord-est del Paese. Lo hanno riferito Associated Press e Sky News. All'evento sono stati invitati ad assistere un gruppo di giornalisti stranieri, ma non i sudCoreani. Lo storico passo stato voluto da Pyongyang come un gesto di buona volontà. La Casa Bianca, però, ha diffus...