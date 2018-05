Contratto statali | cifre e date di aumenti e arretrati per Sanità ed Enti Locali

Cottarelli : 'in Contratto M5S-Lega trionfa statalismo' : Per Cottarelli, Troviamo nel contratto tante altre cose che ampliano il ruolo dello Stato nell'economia. C'è la banca per gli investimenti, che dovrebbe fra l'altro effettuare finanziamenti all'...

Statali - ultime novità Contratto scuola 2018 : ricorso Gilda - aumenti in aprile? Video : Importanti novita' sono attese per il rinnovo dei contratti degli #Statali del 2018 e, prioritariamente, del contratto della scuola. Infatti, proprio il contratto che riguardera' docenti e impiegati amministrativi, tecnici ed ausiliari Ata è ancora al vaglio della Corte dei Conti che, secondo normativa, ha quindici giorni per esprimersi. Il parere, in ogni modo, secondo le indiscrezioni dei giorni scorsi di alcuni quotidiani nazionali tra i ...

Ultime Contratto scuola 2018 - aumenti statali : perché lo Snals non ha firmato Video : Arrivano chiarimenti sui motivi per i quali alcuni sindacati si sono rifiutati di firmare il rinnovo dei contratti #statali 2018, in particolare per quanto riguarda il nuovo contratto dei docenti e del personale Ata della #scuola. A dare precisazioni per lo Snals è il segretario provinciale, Roberta Marzano, che definisce il rinnovo del contratto della scuola come offensivo e denigrante per la professionalita' di tutto il comparto della ...

Contratto STATALI/ Il merito dimenticato da Corte dei conti e sindacati : La Corte dei conti ha espresso perplessità sul nuovo CONTRATTO degli STATALI. I sindacati hanno replicato, ma nessuno sembra voler parlare davvero di valutazione e merito, dice LUIGI OLIVERI(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 06:07:00 GMT)SPILLO/ Il regalo di Pasqua sulla disoccupazione per il nuovo Governo, di G. PalmeriniRIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e Quota 100, Damiano mette d'accordo Lega e M5s, di G. Cazzola

Ultime Contratto statali 2018 - scuola : novità arretrati e aumenti già in aprile? Video : Quando verranno accreditati gli arretrati ai dipendenti della scuola ed ai lavoratori degli altri comparti della Pubblica amministrazione con il rinnovo dei contratti #statali, nonché gli aumenti degli stipendi stipulati nei mesi scorsi? Il punto della situazione è stato fatto dal quotidiano Il Messaggero che ha descritto, nel dettaglio, i tempi dell'approvazione definitiva dei #contratti statali del ministro Madia e degli accrediti nelle buste ...

Contratto statali - Corte dei Conti : “Rinnovo deludente - nulla per stimolare un aumento della produttività” : Il merito può attendere. Che il nuovo Contratto degli statali – rinnovato subito prima delle elezioni del 4 marzo – abbia abdicato al compito di stimolare la produttività del comparto pubblico era evidente già dal fatto che sono stati concessi aumenti medi di 85 euro al mese per tutti. Rinunciando a premiare maggiormente chi lavora meglio o di più. Ora si scopre che alla stessa conclusione è arrivata la Corte dei Conti, che pure ha ...