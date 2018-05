Via alle consultazioni - Conte domani potrebbe sciogliere la riserva : Giuseppe Conte è arrivato (in taxi) alla Camera dei Deputati per le consultazioni che hanno avuto inizio alle 12 e incontrerà i rappresentanti dei partiti nella sala dei Busti della Camera. Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito l’incarico di formare il governo e lui ha accettato con riserva, confermando la vocazion...

Conte - via alle consultazioni alla CameraRenzi : ora governano - sono loro la casta : Il discorso di Conte piace all'Europa: per Moscovici "il fatto che si si sia pronunciato a favore di un dialogo con le istituzioni europee va nella giusta direzione". L'ex premier attacca: "Adesso loro diventano il potere. Non hanno più nessuno cui dare la colpa.

Governo - Conte alla Camera. Via alle consultazioni coi partiti : Il premier incaricato è arrivato a Montecitorio in taxi, ma con a seguito le auto di scorta Mattarella incarica Conte. E fissa i paletti IL PUNTO Primo: farsi rispettare - di P.F. DE ROBERTIS

Governo - via libera a Conte ma esplode il caso Savona : Nuova giornata di tormenti, sospetti e tensioni per Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Nelle ore in cui il Governo giallo-verde compie il primo passo concreto con l'incarico a Giuseppe Conte, i...

Al via le consultazioni di Conte : il premier incaricato incontra i partiti : Le consultazioni del Presidente del consiglio dei ministri incaricato prof. Giuseppe Conte si svolgeranno oggi presso la sala dei busti a Montecitorio a partire dalle 12 fino alle 19, secondo quanto ...

Giuseppe Conte - l'amica rivela : 'Quel viaggio in Marocco? Era solo - non ho mai capito perché' : È vero che ad Avventure nel Mondo partecipano soprattutto single? "Io ero con due mie amiche mentre Conte era da solo". Com'è stato il viaggio? "Bellissimo. Abbiamo fatto Capodanno in piazza a ...

Governo - alle 12 al via le consultazioni di Conte. DIRETTA - : Il premier incaricato incontra a Montecitorio le forze politiche prima di sciogliere la riserva. Ieri, dopo l'incontro con Mattarella, ha detto: "Sarò l'avvocato dell'Italia". LIVEBLOG

Mattarella dà il via al nuovo governo : Giuseppe Conte premier Video : Dopo ottanta giorni dalle elezioni l'Italia ha un nuovo presidente del consiglio incaricato: Giuseppe Conte, avvocato e professore universitario di 54 anni, che nei scorsi giorni è stato duramente attaccato dalla stampa e dagli avversari politici per delle presunte irregolarita' nel suo curriculum. L'annuncio Dopo un colloquio iniziato alle 17:30, e durato quasi due ore, il segretario generale Ugo Zampetti ha annunciato il conferimento ...

Governo - via libera a Conte ma esplode il caso Savona : Nuova giornata di tormenti, sospetti e tensioni per Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Nelle ore in cui il Governo giallo-verde compie il primo passo concreto con l'incarico a Giuseppe Conte, i...

Antonio Conte via dal Chelsea con una buonuscita da 10 milioni sterline : Un incontro per dirsi addio. Nonostante la conquista della Fa Cup, sabato scorso contro il Manchester United, l' esonero di Antonio Conte dal Chelsea pare ormai una formalità, con l' annuncio previsto ...

Governo - Boccia : il Contesto che viviamo inizia a preoccuparci : Roma, 23 mag. , askanews, 'Il contesto che viviamo inizia a preoccuparci'. E' il monito lanciato dal presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in occasione dell'assemblea annuale, a Lega e ...