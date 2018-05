Conte sta facendo le sue consultazioni

Governo Conte - Renzi 'Opposizione dura adesso Lega e M5S sono la casta. E falliranno' : Nel tempo necessario a fare un celebre giro del mondo letterario, l'alleanza tra Lega e Beppe Grillo ha più modestamente scritto un contratto e partorito il Governo delle larghe intese populiste. Noi ...

"Da oggi la Casta sono loro". Matteo Renzi sul Governo Conte : "Non hanno più alibi - governino" : "Adesso loro diventano il potere, loro diventano l'establishment, loro diventano la Casta. Non hanno più alibi, non hanno più scuse, non hanno più nessuno cui dare la colpa. È finito il tempo delle urla: tocca governare. Ne saranno capaci? Auguri e in bocca al lupo a tutti noi". È quanto scrive Matteo Renzi sulla enews, all'indomani dell'incarico affidato da Sergio Mattarella a Giuseppe Conte."Dopo 80 giorni, ...

Giuseppe Conte sbarca su Instagram : c'è la foto con Roberto Fico - ma non con Elisabetta Casellati : Su Instagram , da ieri, ha fatto capolino l'account ufficiale del premier incaricato , GiuseppeConte_ufficiale, , con tanto di 'bollino blu' . Questo contrassegno, infatti, dovrebbe assicurare che non ...

Il tassista che ha preso Conte al Quirinale. Bolzano 17 : «Ha fatto 3 telefonate e mi ha dato la mancia» : di Franco Pasqualetti Pensava fosse una chiamata normale dal radiotaxi dal Quirinale. Ha risposto: 'Vado io in tre minuti'. Bolzano 17 da via Nazionale è arrivato proprio davanti l'ingresso. Mai si ...

Giuseppe Conte - ex studentessa : spocchioso e menefreghista : A poche ore dal conferimento dell'incarico come premier al professor Giuseppe Conte, spunta sul web un post di una ex studentessa che accusa pesantemente quello che è stato il suo docente di diritto privato all'Università. Caro prof Giuseppe Conte... "Caro professor Giuseppe Conte, lei potrà anche diventare il presidente del consiglio grazie al suo curriculum falso e ridicolo ma io non dimenticherò mai il suo fare spocchioso e menefreghista ...

Volturara Appula/ Foggia - il paese del premier Giuseppe Conte in festa per la sua nomina : Volturara Appula, ecco il paese del Foggiano che ha dato i natali al nuovo presidente del Consiglio Giuseppe Conte: dove si trova e curiosità sulla località pugliese(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:15:00 GMT)

Giuseppe Conte - nel discorso i paletti del Colle sui vincoli di bilancio. Spread in calo e Moscovici apprezza : “Giusta direzione” : La rassicurazione sulla “collocazione europea dell’Italia”. Ma soprattutto il richiamo al “rispetto delle altre previsioni e regole costituzionali“. Sono questi, stando ai retroscena e a fonti del Colle, i passaggi del primo discorso di Giuseppe Conte su cui Sergio Mattarella ha esercitato in modo particolare la sua moral suasion durante le quasi due ore di colloquio con il docente di diritto privato incaricato di ...

Moscovici - Conte in giusta direzione Ue : 10.30 "Mi auguro che l'Italia conservi fiducia in se stessa e fiducia nell'Europa. Il fatto che Giuseppe Conte si sia pronunciato a favore di un dialogo con le istituzioni europee va nella giusta direzione". Lo scrive su twitter il commissario europeo agli Affari Economici Pierre Moscovici.

Giuseppe Conte - nel primo discorso tranquillizza i mercati. Ma essere europeista a prescindere non paga : “Mi propongo di essere l’avvocato difensore del popolo italiano”, questa è la frase rimasta più impressa dopo il primo intervento di Giuseppe Conte da incaricato premier al termine del colloquio con Mattarella. Una frase che a molti è sembrata banale. Se non ha convinto però non è per la frase in sé, ma per il modo in cui è stata pronunciata. Conte è infatti apparso molto emozionato durante la sua prima uscita pubblica. Questa insicurezza ...

Pd : “Governo Conte fatto per guadagnare consensi in vista delle elezioni” : Il Partito Democratico etichetta l’esecutivo che sta per nascere come “un governo elettorale. Nasce, credo, con l’obiettivo di portare la

[il retroscena] Da populista a europeista. Così Mattarella ha cambiato il discorso di Conte : Portavoce ed esecutore di un programma scritto anche da lui ma soprattutto da altri? O prototipo di quell'establishment che dovrebbe abbattere, secondo i suoi mandanti, e dunque l'uomo perfetto per ...

Mattarella a Conte : ci rivedremo spesso - abbia a cuore la stabilità - Lo «sconosciuto» a Palazzo Chigi : Lo stesso Savona antieuro sul cui nome al dicastero dell'Economia sembra che il premier incaricato abbia espresso dubbi, con il capo dello Stato. Sarà la prossima prova di forza, la composizione del ...