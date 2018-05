Conte | ministri tutti politici Salvini insiste su Savona Colle irritato | no diktat

Conte : farò presto - ministri tutti politici E sulle banche : «Risarciremo i truffati» : Dopo le consultazioni alla Camera l’incontro con i delegati dei risparmiatori delle banche venete e di banca Etruria

Conte : «I ministri saranno tutti politici» : I leader di Lega e M5S premono sul ministro dell’Economia, l’ex premier Pd si schiera all’opposizione e Mattarella attende gli esiti|

Colle : no diktat su ministri. Salvini e di Maio : scelta squadra spetta a Conte : Reduci dall’incontro con il premier incaricato, i leader di Lega e M5S smorzano le polemiche: dei ministri si occupano Conte e il Colle. Pd e Leu saranno all’opposizione, così come FI. FdI promette sostegno “selettivo” alle misure “sovraniste”. In serata Conte avrà anche un colloquio con alcuni rappresentanti delle vittime delle banche. Attacco di Salvini alla Ue sulla manovra...

Ministri imposti a Conte - il Colle irritato"Inammissibili i diktat al premier" : Mentre proseguono le consultazioni del presidente del Consiglio in pectore, tensione tra il Colle e i premier ombra sui nomi dei Ministri, in particolare su Savona.

Governo Conte : chi saranno i ministri : In attesa che il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte sciolga la riserva dopo il suo giro di consultazioni, si continua a parlare dei ministri del futuro Governo. In bilico Economia ed Esteri, si discute anche sui ministeri di Giustizia, Istruzione, Beni culturali e altro ancora. Ecco tutti i nomi in lizza.Continua a leggere