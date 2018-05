Conte incontra i risparmiatori | «Chi è stato truffato sarà risarcito»

Governo - Conte incontra i partiti. Berlusconi : 'No al sostegno di Forza Italia' : Sono partite alle 12 le consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte . 'Sarò l'avvocato del popolo italiano, non vedo l'ora di iniziare a lavorare sul serio', ha dichiarato ieri il giurista ...

Governo - Conte incontra i partiti. Berlusconi : non avrà il sostegno di Forza Italia : Prima giornata di consultazioni per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte . Gli incontri alla Camera andranno avanti fino a stasera alle 19, quando la delegazione del M5S...

Governo - Mattarella incontra<br>Giuseppe Conte alle 17 : 30 : "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17.30 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Prof. Giuseppe Conte", un messaggio scarno del Colle annuncia che oggi pomeriggio, finalmente, ci sarà l'incontro tra il Capo dello Stato e il Premier in pectore di MoVimento 5 Stelle e Lega. Difficile pensare che non venga assegnato l'incarico dopo questa convocazione ufficiale. Sarà probabilmente anche la volta buona per ...