Conte in tempi non sospetti | il retroscena | L' ho conosciuto in Marocco | era

Di Maio : tra nomi c'è sicuramente Savona. Tempi governo dipendono da Conte e Quirinale : Così Luigi Di Maio, responsabile del M5S, risponde ai giornalisti che in Transatlantico gli chiedono se sarà l'economista Paolo Savona ad andare al dicastero dell'Economia.

Governo - i tempi si allungano. Di Maio : Conte è e resta il candidato premier : Nessun passo indietro della Lega sull'indicazione del l'euroscettico Paolo Savona per la poltrona di ministro dell'Economia , ma nella trattativa di Governo il nome del successore di Per Carlo Padoan ...

Governo : tempi incerti per incarico Mattarella - nulla di deciso su Conte/Adnkronos : Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Ieri le puntualizzazioni sulle prerogative del presidente del Consiglio fissate dall’articolo 95 della Costituzione e le preoccupazioni per i conti pubblici e i risparmi degli italiani. Oggi i due colloqui di poco più di venti minuti ciascuno con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ma sui tempi per il conferimento dell’incarico di formare il nuovo ...

Governo : tempi incerti per incarico Mattarella - nulla di deciso su Conte/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Per questo sul tavolo del Capo dello Stato resterebbe l’opzione di un incarico a Luigi Di Maio, leader politico del partito più votato alle elezioni e numericamente più forte rispetto alla Lega, ipotesi certo non del tutto accantonata dal diretto interessato, anche se è ovvio che una scelta del genere potrebbe rimettere in discussione molti degli accordi già raggiunti tra M5S e Carroccio.Di sicuro restano i punti fermi ...

Governo M5S-Lega - Conte in bilico. Tempi più lunghi per l’incarico : rispunta ipotesi Di Maio : All’indomani dell’indicazione da parte di M5S e Lega del nome del professsor Giuseppe Conte come premier del Governo giallo-verde, le polemiche sul curriculum gonfiato del giurista e le posizioni in difesa del metodo Stamina, fano traballare la sua posizione. Da sciogliere anche il nodo di Paolo Savona al Tesoro. Il Quirinale prende tempo e i Tempi per l’incarico e la formazione del Governo si allungano...

Conte in bilico - tempi lunghi Torna l'ipotesi Di Maio premier Tesoro - Giorgetti se salta Savona : Governo M5S-Lega, si allungano i tempi. Di nuovo. Il Presidente Sergio Mattarella si è preso almeno un giorno per riflettere sulla nomina a premier di Giuseppe Conte, mentre Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per parlare della formazione dell’esecutivo andando avanti sulla squadra dei ministri... Segui su affaritaliani.it

