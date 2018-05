Conte | I ministri saranno politici Salvini insiste su Savona Colle avverte

Governo - Di Maio : “Savona? Della squadra dei ministri si occupano Conte e Mattarella” : “Savona? Della squadra di ministri si occupano Conte e Mattarella”. Così Luigi Di Maio , capo politico del M5s, ha tagliato corto in merito al nodo legato al nome per il ministero dell’Economia. “Vogliamo coinvolgere le migliori energie del paese – ha detto il leader pentastellato dopo il colloquio con il presidente incaricato Giuseppe Conte – ci sono ancora alcune questioni da affrontare, Della squadra dei ...

Governo - Conte : “Al Colle ministri politici che condividono il programma”. E incontra i risparmiatori truffati : “Proporrò al Colle ministri politici che condividono il programma“. Così il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte , al termine delle consultazioni con i partiti, chiarendo che dedicherà tutta la giornata di venerdì per elaborare la proposta per la squadra di Governo da presentare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conte ha anche chiarito che incontrerà Ignazio Visco, presidente di Bankitalia. “La ...

Governo : Conte - proporrò ministri politici che condividono programma : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “I ministri che proporrò , come il sottoscritto, saranno ministri politici . Persone che condividono obiettivi e programmi del Governo del cambiamento, che abbiano dato prova di poter adempiere alle funzioni pubbliche che saranno loro affidate con disciplina e onore”. Lo ha detto il premier incaricato Giuseppe Conte . L'articolo Governo : Conte , proporrò ministri politici che condividono programma ...

Conte vuole ministri politici Sulle banche : "Risarcire i truffati" : Giuseppe Conte da domani si metterà al lavoro sulla lista dei ministri . Dopo il giro di conusltazioni di oggi, il premier incaricato ha deciso di incontrare una delegazione di alcuni correntisti truffati dalle banche : "Concluderò la giornata di oggi con una delegazione di risparmiatori che hanno sofferto per il default di alcune banche . Sono persone che chiedono il rispetto dei diritti e che il loro risparmio venga tutelato. Dirò loro che la ...

Conte premier - la maggioranza c'è : "Ora al lavoro su programma e ministri" : Il governo di Giuseppe Conte avrebbe i numeri per una "tranquilla" fiducia in Parlamento. Questo l'esito delle consultazioni che il premier incaricato sta conducendo a Montecitorio. Al termine delle...

Conte : ministri tutti politici. Salvini insiste su Savona. Colle irritato : no diktat : Reduci dall’incontro con il premier incaricato, i leader di Lega e M5S smorzano le polemiche: dei ministri si occupano Conte e il Colle. Pd e Leu saranno all’opposizione, così come FI. FdI promette sostegno “selettivo” alle misure “sovraniste”. In serata Conte avrà anche un colloquio con alcuni rappresentanti delle vittime delle banche. Attacco di Salvini alla Ue sulla manovra...