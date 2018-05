Conte | gli avvocati che si fanno avvocati del popolo | le istituzioni | l’eversione

SONDAGGI POLITICI NUOVO GOVERNO/ Conte - fiducia al premier nonostante il curriculum : ma gli elettori Lega.. : SONDAGGI Elettorali POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di GOVERNO con il M5s. Quale sarà il primo atto?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:44:00 GMT)

Giuseppe Conte - presidente del Consiglio 2018/ Travaglio su caso cv : "Chi lo accusa ha la faccia come il c..." : Giuseppe Conte, presidente del Consiglio 2018: curriculum "taroccato" nuove accuse da un avvocato, «studi a Cambridge? Tutto falso, una bufala. Lo so perché io c'ero»(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:15:00 GMT)

Salvini : Conte propone ministri - governo rappresenti il meglio : Roma, 24 mag. , askanews, 'Lasciamo al professor Conte l'onore e l'onere di proporre a chi di dovere nomi e ruoli di chi si farà carico di realizzare quello che gli italiani aspettano'. Lo ha detto il ...

Salvini : "A Conte l'onere e l'onore di scegliere i ministri" : Il leader della Lega Matteo Salvini si è brevemente intrattenuto nella sala stampa di Montecitorio dopo il primo incontro con Giuseppe Conte dopo l'incarico conferitogli da Sergio Mattarella nella giornata di ieri. Il leader di Forza Nuova, dopo l'avvertimento del Quirinale di non influenzare le scelte che spettano al nuovo Presidente del Consiglio, ha ribadito ai giornalisti che "l'onere o l'onore" di scegliere i ministri del nuovo governo ...

Giuseppe Conte e gli altri cinque : quali sono i premier non eletti : Per la sesta volta nella storia repubblicana ad occupare Palazzo Chigi si ritroverebbe un tecnico o un professore che non è stato eletto in precedenza dai cittadini. L'ultimo è stato Matteo Renzi ma nella Seconda Repubblica è successo varie volte. Nella Prima mai (se non in chiusura)

Governo M5S-Lega - Salvini insiste su Savona : “È il meglio - ma nessun diktat al Colle. Conte? Lo consigliamo” : Matteo Salvini, segretario della Lega, tornando alla Camera dei Deputati, dopo l’ingresso di Silvio Berlusconi – che sta partecipando alle Consultazioni del presidente incaricato Giuseppe Conte – minimizza sulla polemica che riguarderebbe l’irritazione del Colle in merito alle pressioni sui nomi dei ministri. In gioco il nome di Paolo Savona all’Economia: “Macché diktat, abbiamo idee. Gli italiani hanno ...

Le aspettative degli italiani per il governo giallo-verde guidato da Conte : Quasi un italiano su due valuta positivamente il contratto sottoscritto nei giorni scorsi dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega per il governo del Paese; di parere differente è il 37%, mentre 15 cittadini su 100 non esprimono un’opinione in merito. È uno dei dati che emerge dal sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis alla vigilia della formazione del nuovo Esecutivo. Nelle linee generali, gli italiani sembrano ...

Giuseppe Conte - Presidente del Consiglio 2018/ Curriculum - nuove accuse : “studi a Cambridge? Una bufala” : Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio 2018: Curriculum "taroccato" nuove accuse da un avvocato, «studi a Cambridge? Tutto falso, una bufala. Lo so perché io c'ero»(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:44:00 GMT)

Via alle consultazioni - Conte domani potrebbe sciogliere la riserva. L’irritazione di Mattarella : inammissibili diktat al premier : Al Quirinale stanno attendendo i risultati delle consultazioni di Giuseppe Conte dopo l’incontro di ieri. Alla domanda se esistano veti presidenziali su alcuni ministri, al Quirinale si risponde che il tema all’ordine del giorno non è quello di presunti veti ma, al contrario, quello dell’inammissibilità di diktat nei confronti del presidente del Co...

Giuseppe Conte sottomesso da Sergio Mattarella : il Quirinale gli ha riscritto il discorso : Una mano tesa, un altolà sussurrato e un discorso riscritto. La prima è per Giuseppe Conte. Nel momento più difficile per il professore che Cinque Stelle e Lega hanno indicato come premier, quando all'...

Giuseppe Conte - la ex moglie ‘misteriosa’ del premier incaricato. Chi è e perché il nome di Valentina suscita diverse ‘fantasie’ : “È sua figlia” : Un nome un po’ a sorpresa, venuto alla luce dopo giorni e giorni di trattative serrate e dopo che altri candidati erano stati prima proposti e poi puntualmente bocciati nel confronto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, leader delle due forze politiche che si sono prese l’impegno di formare il nuovo governo e scegliere un premier condiviso. Alla fine l’incarico è andato a lui, Giuseppe Conte, nato a Volturara Appula, un ...

Valentina - chi è l'ex moglie di Giuseppe Conte/ Mistero sul cognome : figlia di un funzionario Santa Cecilia? : Valentina, chi è l'ex moglie del premier Giuseppe Conte: Mistero sul cognome, forse figlia di un funzionario del Santa Cecilia. Ultime notizie.

Via alle consultazioni - Conte domani potrebbe sciogliere la riserva : Giuseppe Conte è arrivato (in taxi) alla Camera dei Deputati per le consultazioni che hanno avuto inizio alle 12 e incontrerà i rappresentanti dei partiti nella sala dei Busti della Camera. Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito l’incarico di formare il governo e lui ha accettato con riserva, confermando la vocazion...