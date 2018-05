Conte fa già l' avvocato del popolo | ' Risarcimenti ai truffati dalle banche'

Le aspettative degli italiani per il governo giallo-verde guidato da Conte : Quasi un italiano su due valuta positivamente il contratto sottoscritto nei giorni scorsi dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega per il governo del Paese; di parere differente è il 37%, mentre 15 cittadini su 100 non esprimono un’opinione in merito. È uno dei dati che emerge dal sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis alla vigilia della formazione del nuovo Esecutivo. Nelle linee generali, gli italiani sembrano ...

VOLTURARA APPULA/ Foggia - il paese del premier Giuseppe Conte : "Bambino prodigio - amava lo studio" : VOLTURARA APPULA, ecco il paese del Foggiano che ha dato i natali al nuovo presidente del Consiglio Giuseppe Conte: dove si trova e curiosità sulla località pugliese(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 12:22:00 GMT)

RACCOMANDAZIONI UE A Conte/ Bruxelles detta già la manovra all'Italia : Sono state diffuse le RACCOMANDAZIONI della Commissione Ue. all'Italia viene chiesto uno sforzo importante e con un documento dal CONTEnuto politico.

Incarico a Conte. Di Maio prima sollevato - poi raggiante : "Una liberazione" : Un'ora e mezza con il fiato sospeso. Poi, sullo schermo del suo studio, ecco materializzarsi il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti. Che pronuncia le paroline magiche: "Il presidente della Repubblica ha conferito al professor Giuseppe Conte l'Incarico di formare un governo". I muscoli di Luigi Di Maio fino ad allora tesi si allentano in un sospiro di sollievo. La formula con il quale il professore fiorentino vicino al Movimento 5 ...

Mattarella convoca Conte : sta per nascere il governo giallo-verde : Il governo giallo-verde non è mai stato così vicino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17,30 al Quirinale il professor Giuseppe Conte, candidato premier di Lega e M5s. Secondo indiscrezioni filtrate dalla presidenza della Repubblica e riportate dalle agenzie di sta

Amareggiato ma non scoraggiato. Giuseppe Conte prepara la riscossa : Amareggiato ma con la ferma volontà di tenere duro. Giuseppe Conte, giurista con lo sguardo rivolto a palazzo Chigi, auspica che la sua corsa verso il governo non si interrompa all'ultimo miglio. È stato indicato come nome per la guida dell'esecutivo sia dal Movimento 5 stelle che dalla Lega ma ora la sua candidatura traballa. A causa del curriculum, è infatti affiorato più di qualche dubbio. Il New ...

Conte : «Sono amareggiato - me l’aspettavo ma non mollo» Il suo curriculum ai raggi X : Il candidato premier di Lega e M5S lavora per difendersi dalle accuse di aver gonfiato il curriculum e di aver sostenuto il metodo Stamina di Vannoni

Giuseppe Conte - il giallo della casa ipotecata da Equitalia : Nel 2009 a Giuseppe Conte, indicato come premier da M5s e Lega, è arrivata una sanzione esattoriale da 52mila euro. Lo riporta il sito web dell'Espresso a firma di Emiliano Fittipaldi. Nel database della Conservatoria di Roma consultato da L''Espresso c'è un'informazione sul professor Giuseppe Conte che ancora non si conosceva: il candidato premier in pectore del governo Di Maio-Salvini nel 2009 s'è visto arrivare un'ipoteca ...

Il "novizio" Giuseppe Conte e la ricetta del governo gialloverde : Metterà in pratica tutto questo attraverso una delicata opera di azione politica il , possibile, futuro premier 'tecnico' Giuseppe Conte, il 'novizio' della politica designato alla poltrona di ...

Conte premier col giallo - dopo New York anche le università di Malta e Pittsburgh : «Non ha mai studiato o insegnato ufficialmente qui» : dopo il caso della New York University sollevato dal New York Times, da un'altra università americana citata nel curriculum di Giuseppe Conte emergono dubbi sulla partecipazione ai corsi...

Curriculum e Stamina - Conte è già un caso : “Chiarisca subito la sua posizione” : Primo giorno nella bufera per Giuseppe Conte, il giurista indicato lunedì da Lega e M5S al Quirinale come premier del governo gialloverde. L’avvocato e docente universitario ha infatti inserito nel suo corposo Curriculum anche un periodo di attività presso la New York University. Per la precisione, nel Curriculum inviato alla Camera dei deputati pe...