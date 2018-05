Conte | è il giorno delle consultazioni

Incarico a Conte - Di Maio : "È un giorno storico" : Il Presidente Mattarella ha conferito al Prof. Giuseppe Conte l'Incarico di formare il Governo. Luigi Di Maio ha subito commentato la notizia con una lunga diretta su Facebook, nella quale ha esordito ribadendo che Conte sarà il Premier del "Governo del cambiamento". Secondo Di Maio l'Incarico a Conte è da considerarsi un momento storico per "rimettere al centro le persone" e "per tutti quelli che ci hanno creduto e che hanno portato avanti per ...

Notizie del giorno : bufera su Conte - Zuckerberg all’Europarlamento. : Notizie del giorno: Giuseppe Conte ha dovuto affrontare una lunga giornata ieri, su di lui sono infatti stati avanzati dubbi riguardo il curriculum di studi, con numerose esperienze smentite dagli stessi istituti citati. Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg si è presentato davanti all’Europarlamento. Notizie del giorno: bufera su Conte premier News. Giuseppe Conte ha dovuto affrontare una lunga giornata ieri, proprio nelle ore successive ...

È il giorno di Giuseppe Conte premier? : È Giuseppe Conte, secondo le indiscrezioni anche di queste ore, il futuro presidente del Consiglio italiano. Il nome dell’avvocato e professore di diritto privato avrebbe messo d’accordo sia Luigi di Maio che Matteo Salvini che nel pomeriggio presenteranno la squadra di governo al presidente Sergio Mattarella. Nato a Volturara Appula (Foggia) 54 anni fa, Conte vive a Roma dove esercita la professione di avvocato e di docente ...

Harry e Meghan - il «sì» dal fascino Contemporaneo che per un giorno cancella i veleni (e la Brexit) : Il Royal wedding di Londra stempera i veleni della vigilia e fa dimenticare la Brexit, per un giorno. Cerimonia rilassata e il velo infinito della sposa entrata in chiesa da sola

BEST WEEKEND / Buongiorno Ceramica! e la Notte dei Musei - MiMa on Track e la Contesa Estense : Alle 21 ci si sposta poi al Mausoleo di Teodorico per scoprire la grandiosa architettura di pietra, unico esempio al mondo di tomba 'barbarica' di VI secolo, frutto di sapienze costruttive antiche e ...