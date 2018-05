Conte alla Camera per le consultazioni

Governo - Conte alla Camera. Oggi le consultazioni : Il premier incaricato è arrivato a Montecitorio in taxi, ma con a seguito le auto di scorta Mattarella incarica Conte. E fissa i paletti IL PUNTO Primo: farsi rispettare - di P.F. DE ROBERTIS

Oltre il "premier non eletto" : cosa pensa Conte di economia - vaccini - lotta alla mafia? : Per sette anni hanno ripetuto la cantilena del "premier non eletto", hanno avuto il coraggio di dirlo anche quando a Palazzo Chigi è arrivato Matteo Renzi, che ha ricevuto milioni di voti alle primarie del Pd in ben tre votazioni vere ed era il leader del primo partito in parlamento, sostenuto da milioni di elettori e arrivato al record del 40% alle Europee del 2014.Anni e anni di falsa propaganda, spazzata via in queste ore dall'ennesima ...

Consultazioni Conte domani alla Camera : 23.11 Le Consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, si svolgeranno domani alla Camera, presso la Sala Busti, a partire dalla ore 12. Lo fa sapere l'ufficio stampa di Montecitorio.

Di Maio dalla tensione alla gioia per l'incarico a Conte : "Una liberazione" : Un'ora e mezza con il fiato sospeso. Poi, sullo schermo del suo studio, ecco materializzarsi il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti. Che pronuncia le paroline magiche: "Il presidente della Repubblica ha conferito al professor Giuseppe Conte l'incarico di formare un governo". I muscoli di Luigi Di Maio fino ad allora tesi si allentano in un sospiro di sollievo. La formula con il quale il professore fiorentino vicino al Movimento 5 ...

Giuseppe Conte - Vittorio Feltri : perché è un premier inadeguato - la pantegana partorita dalla montagna : Vi proponiamo l'editoriale di Vittorio Feltri pubblicato su Libero di mercoledì 23 maggio. Un commento scritto ovviamente alla vigilia, nel giorno in cui l'Italia ha scoperto i tarocchi nel curriculum ...

Il film della giornata : dalla convocazione di Conte al Colle all'arrivo in taxi alla Camera : Grande nervosismo tra le forze di maggioranza. Salvini incontra Roberto Maroni, DI Battista attacca Mattarella, Toninelli lo difende -

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Il premier incaricato Giuseppe Conte è arrivato alla Camera per incontrare il presidente Roberto Fico. Conte è arrivato a Montecitorio in taxi.

Dalla salita di Conte al Quirinale al Napoli di Ancelotti. Di cosa parlare stasera a cena : Dicosaparlare quasi monopolizzato da fatti che lascerebbero per la verità senza parole e quindi poco inclini al dialogo. A cena immaginiamo esordi con facce dello stupore, occhi sgranati, braccia larghe. Tanti "mah, boh" e poi timidamente, piano piano, oppure sbottando tutto insieme, l'avvio di una

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 maggio : Conte traballa : sotto attacco per il curriculum : Mattarella “congela” Conte: l’obiettivo è la testa di Savona Oggi niente incarico, si aspetta fino a domani: preoccupano le rivelazioni sulla biografia del “tecnico”. Ma il vero nodo è la casella “leghista” all’Economia di Fabrizio d’Esposito La guerra preventiva di Marco Travaglio Ci sarebbe molto da dire e ridire sul nascituro governo Salvimaio. Infatti molto abbiamo già detto: le distanze per certi versi incolmabili fra i due alleati ...

Conte traballa - ipotesi Di Maio premier e Giorgetti all'Economia. Mattarella prende tempo : Sembrava quasi fatta ma ora l'accordo tra Lega e M5s sul candidato premier e sulla squadra di governo sembra di nuovo prendere il largo. La rincorsa verso l'incarico al candidato giallo-verde...

IL CURRICULUM DI GIUSEPPE Conte È FALSO?/ Usa - Vienna e Sorbona : gli studi non risultano - scandalo si allarga : Alcuni giornalisti, indagando sul CURRICULUM di GIUSEPPE CONTE, candidato premier di Lega e M5S, hanno scoperto che alcuni dei suoi studi sarebbero stati inventati(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 18:40:00 GMT)