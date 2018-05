Confindustria non fa sconti all' esecutivo | Dicano dove troveranno le risorse

Confindustria - Maurizio Gasparri : Dentro Europa per cambiarla - così ai popoli non piace : Teleborsa, - La conclusione della relazione del Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia , all'Assemblea annuale dell'associazione imprenditoriale, "ha attinto al pensiero della Thatcher" Lo ha ...

Assemblea annuale di Confindustria - Boccia contro il contratto M5S-Lega : 'Non chiare le risorse' : "Non ci può essere una politica forte senza economia forte" anzi "se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l'economia lavora contro se stessa". Per Boccia, l'Italia "...

Boccia (Confindustria) : “Politica non pensi di essere forte indebolendo l’economia. Non ridiscutere scelte strategiche” : “Non ci può essere una politica forte senza un’economia forte. E se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l’economia in realtà lavora contro se stessa”. Se subito dopo le elezioni il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia aveva assicurato che i 5 Stelle “sono democratici e non fanno paura”, ora lo stallo politico e i contenuti del contratto di governo Lega-M5s spaventano il numero uno ...

Montante - Crocetta : ‘Video ricatto su di me? Non sono Siffredi’. I pm : ‘Con lui in Regione appalti a uomini Confindustria’ : Il video scabroso? “Mi dipingono come una porno star, come se fossi Rocco Siffredi. Ma dov’è questo video? La verità è che non esiste, è una bufala come al solito per denigrare la mia omosessualità”. Il sostegno di Confindustria al suo governo? “È vero, ho fatto un accordo politico con loro nel 2012: ma è reato fare alleanze politiche con Confindustria? E come la mettiamo allora con i ministri espressione del mondo ...

Boccia - Confindustria - : «Industria 4.0 e Jobs act non andrebbero toccati» : Tuttavia, lo stallo sul governo 'potrebbe creare problemi a lungo termine all'economia'. 'Ora è presto per dirlo - ha aggiunto -. Bisognerebbe entrare nel merito dei programmi e capire gli effetti ...

Confindustria avverte Lega-M5s : "Ma non tocchino il Jobs act" : ...all'economia ma ora è presto per dirlo - ha detto a margine dell'inaugurazione della sede di Confindustria Moda - bisognerebbe entrare nel merito dei programmi e capire gli effetti sull' economia ...

Confindustria avverte Salvini e Di Maio : "Non toccate il Jobs act". Il presidente Vincenzo Boccia dà tempo : "Lasciamoli lavorare - poi valuteremo" : Nessuno tocchi il Jobs act. Il monito - al di là di quale sarà il governo - arriva da Confindustria attraverso le parole del presidente Vincenzo Boccia, che mette in guardia: "Ci sono alcuni provvedimenti che a nostro avviso non andrebbero toccati. Industria 4.0 E Jobs act sono provvedimenti che hanno dato effetti sull'economia reale grazie alla reazione dell'industria italiana: +7% export e +30% investimenti privati sono dati ...

Crisi industriale Ottana - Confindustria : 'Non bastano soluzioni tampone' - Sardiniapost.it : 'Sulla Crisi dell'area industriale di Ottana e Bolotana non bastano le soluzioni tampone ma serve un accordo di programma di cui si faccia garante la Regione con risorse e impegni precisi'. Lo ha ...

Reddito di cittadinanza - Confindustria : “Rischio spreco - andrebbe anche a chi non è povero. E disincentiva il lavoro” : Il Reddito di cittadinanza non solo costa molto – “30 miliardi di euro o più secondo varie stime, rispetto ai già elevati 17 miliardi prospettati dal M5S” – ma potrebbe “comportare uno spreco ingente di risorse pubbliche, poiché verrebbe concesso anche a individui che poveri non sono“. Lo afferma il Centro studi Confindustria in un rapporto sulla misura contro la povertà proposta dai pentastellati. Il ...

Confindustria boccia il reddito di cittadinanza : “Costa troppo e va anche a chi non è povero” : Un report del Centro studi di Confindustria boccia il reddito di cittadinanza proposto dal M5s in campagna elettorale: "Comporterebbe uno spreco ingente di risorse pubbliche, poiché verrebbe concesso anche a individui che poveri non sono". L'associazione degli industriali sostiene quindi di preferire un rafforzamento del reddito di inclusione.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - il presidente di Confindustria Boccia : “Non si sa da quali risorse - attenzione al deficit” : “Reddito di cittadinanza? Le cifre ci sono ma non si sa dove andranno a prendere le risorse. Sono cose importantissime, ma dobbiamo stare attenti a non sfondare il deficit, perché significa debito pubblico. E andare a chiedere di fare più debito non mi sembra un capolavoro per l’Italia”. Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, presente stamani alla nuova sede Sorgenia di Milano. “Problemi con la Russia? ...

Confindustria predica prudenza in vista di un Governo M5S-Lega : "Non smontare le riforme - preservare la Legge Fornero" : La situazione politica in Italia è "meno preoccupante di quel che sembra", ma ora nella formazione del nuovo Governo devono prevalere "buon senso, competenza, interesse per il Paese". Questo significa "non smontare le riforme, puntare sul lavoro e ridurne il costo a partire dai giovani, investire in infrastrutture e formazione, semplificare, sciogliere i nodi della burocrazia e della giustizia e assicurarne tempi compatibili quel ...