CONFINDUSTRIA E GOVERNO La strategia di Boccia nel caos politico

(Di giovedì 24 maggio 2018) Proprio nel giorno in cui Giuseppe Conte ha avuto l'incarico da Sergio Mattarella,ha tenuto la sua assemblea annuale. Il commento di SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 08:58:00 GMT)SPILLO/ La bordata di Fitch e gli appetiti della speculazione sull'Italia di Salvimaio, di S. LucianoCONTRATTO LEGA-M5S/ L'industria dimenticata dalgiallo-verde, di A. Ruffo

Lavoro - infrastrutture e riforme : ecco il menu di CONFINDUSTRIA per il governo : Una sottolineatura della «capacità di dialogo sui temi dell’industria» del Governo uscente, un lungo applauso della platea a Paolo Gentiloni altri applausi per il ministro dello Sviluppo economico - anche lui uscente - Carlo Calenda. Queste le premesse: di lì in poi, la relazione del leader di Confidustria Vincenzo Boccia all’assemblea annuale s’è... : Una sottolineatura della «capacità di dialogo sui temi dell’industria» del Governo uscente, un lungo applauso della platea a Paolo Gentiloni altri applausi per il ministro dello Sviluppo economico - anche lui uscente - Carlo Calenda. Queste le premesse: di lì in poi, la relazione del leader di Confidustria Vincenzo Boccia all’assemblea annuale s’è...

Vincenzo Boccia - CONFINDUSTRIA - apre al dialogo con il Governo giallo-verde : Mentre si attendono risposte dal Quirinale per quanto riguarda la nomina del professor Giuseppe Conte a Presidente del Consiglio del nuovo Governo si iniziano a registrare delle importanti aperture. E' il caso di Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, che, come mette in evidenza il "Sole24ore" conferma la disponibilità dell'associazione degli industriali ad una collaborazione a 360 gradi per lo sviluppo e la crescita del Paese ma con ... : Mentre si attendono risposte dal Quirinale per quanto riguarda la nomina del professor Giuseppe Conte a Presidente del Consiglio del nuovosi iniziano a registrare delle importanti aperture. E' il caso di, Presidente di, che, come mette in evidenza il "Sole24ore" conferma la disponibilità dell'associazione degli industriali ad una collaborazione a 360 gradi per lo sviluppo e la crescita del Paese ma con ...

CONFINDUSTRIA all'attacco del governo sfascista : Roma. L’Italia sta correndo un grave rischio: marginalità, isolamento, e una “enorme perdita di credibilità”. Confindustria scioglie le riserve sul “governo del cambiamento” e avverte che per fare gli interessi del paese ci sono delle priorità da salvaguardare: innanzitutto l’Europa. E poi le infras : Roma. L’Italia sta correndo un grave rischio: marginalità, isolamento, e una “enorme perdita di credibilità”.scioglie le riserve sul “del cambiamento” e avverte che per fare gli interessi del paese ci sono delle priorità da salvaguardare: innanzitutto l’Europa. E poi le infras

CONFINDUSTRIA avvisa il Governo : 'Attenti a debito - Ilva e Tav' : In politica come in economia, ci vuole pazienza e anche coraggio e lungimiranza. C'è differenza tra il modo di fare di chi ha bisogno di raccogliere il consenso tutto e subito, in un orizzonte corto ... : In politica come in economia, ci vuole pazienza e anche coraggio e lungimiranza. C'è differenza tra il modo di fare di chi ha bisogno di raccogliere il consenso tutto e subito, in un orizzonte corto ...

Assemblea CONFINDUSTRIA - Boccia : "Servono riforme e un governo stabile e credibile" : ... sapendo ben distinguere la questione italiana, ciò che dipende da noi, dalla questione europea, senza usare quest'ultima come alibi per non affrontare la prima" "L'economia globale comincia a ... : ... sapendo ben distinguere la questione italiana, ciò che dipende da noi, dalla questione europea, senza usare quest'ultima come alibi per non affrontare la prima" "L'economia globale comincia a ...

Assemblea CONFINDUSTRIA - Boccia : Servono riforme e un governo stabile e credibile : ... sapendo ben distinguere la questione italiana, ciò che dipende da noi, dalla questione europea, senza usare quest'ultima come alibi per non affrontare la prima" "L'economia globale comincia a ... : ... sapendo ben distinguere la questione italiana, ciò che dipende da noi, dalla questione europea, senza usare quest'ultima come alibi per non affrontare la prima" "L'economia globale comincia a ...