Condannato a 11 anni per abusi su figli | ma era innocente Saverio De Sario risarcito con

Pedofilia - arcivescovo Condannato per aver 'coperto' sacerdote che abusò di chierichetto di 13 anni : ... ma anche perché è una pronuncia che arriva alla vigilia del processo che vede imputato, sempre in Australia, il Prefetto dell'Economia vaticana, il cardinale Pell. Dall'Australia al Cile, ora si ...

Il Tribunale di Foggia ha condannato a 18 anni di reclusione e 120.000 euro di multa l'ex sacerdote Giovanni Trotta, imputato per violenza sessuale aggravata, produzione e diffusione di materiale pedopornografico e adescamento di minori ai danni di 9 giovani fra i 12 e i 13 anni. All'epoca delle violenze era già ridotto allo stato laicale.

Monza - tangenti in lavori pubblici : 21 arresti/ Giuseppe Malaspina già Condannato a 14 anni per omicidio : tangenti a Monza, 21 persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta partita dopo la denuncia di una lista d'opposizione per presunte irregolarità in lavori pubblici.

Fu omicidio consenziente - Condannato a quattro anni e sei mesi il tedesco che uccise la moglie a Capanne di Marcarolo : CRONACA - E' stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere, per aver provocato la morte della moglie Heidi Catarina Lindmeier, nell'ottobre del 2016, in un bosco a Capanne di Marcarolo. ...

Usura aggravata - imprenditore Condannato a tre anni di reclusione : Il Gip di Lamezia Terme, Valentina Gallo, ha condannato a tre anni di reclusione, a conclusione del processo col rito abbreviato, l'imprenditore Giuliano Caruso, accusato di Usura aggravata ai danni ...

È stata confermata dalla Cassazione la condanna a trenta anni di reclusione per l'ex vigile del fuoco Michele Buoninconti, accusato di aver ucciso la moglie Elena Ceste, di 37 anni, scomparsa dalla casa coniugale di Costigliole d'Asti il 24 gennaio 2014. Il cadavere della donna fu ritrovato alcuni mesi dopo il 18 ottobre 2014 in un canale di scolo nella campagna vicino alla sua casa. La Suprema corte ha rigettato il ricorso della difesa

Condannato per abusi sulla figlia di 2 anni: colpevole o innocente? Un padre ancora in fuga a caccia della verità si racconta ancora una volta a Le Iene nel servizio di Matteo Viviani.

'Incastrato' dal Dna presente sulla sigaretta - rapinatore Condannato a 5 anni - : Arriva una condanna a 5 anni per il rapinatore di un supermercato, 'Incastrato' dal Dna rilevato su un mozzicone di sigaretta. Il gup Antonia Martalò, al termine del giudizio abbreviato, ha ritenuto

