Concorso Bper Banca | 10 classi elementari vincitrici

(Di giovedì 24 maggio 2018) Modena, 24 mag. – (AdnKronos) – Si è conclusa in questi giorni la seconda edizione deldi, ‘Grande! La Valle di Parsimonia. Gioca con l’economia’, con la proclamazione delle diecidi studentipromuove questa iniziativa, rivolta agli studenti degli ultimi tre anni della scuola primaria, dal 2016, con lo scopo di sensibilizzare i bambini ai temi del risparmio, dell’economia e dell’educazione finanziaria, con un focus specifico sui valori della condivisione, della sostenibilità e del senso di appartenenza al territorio.Con il contributo della casa editrice Librì Progetti Educativi, anche per questa seconda edizione è stato realizzato un kit didattico e ludico con cui i bambini, guidati dagli insegnanti e dai cartoon formativi disponibili per tutti sul sito ‘grande..it’, possono ...