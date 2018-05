Commercio | la Cina a Trump | no ad abusi con “sicurezza nazionale”

La tregua Usa-Cina sul Commercio e la debolezza dell’Europa : Poco più di un anno fa, tramortita dal ciclone Trump, aveva sperato di riuscire a isolare l’isolazionismo protezionista del nuovo inquilino della Casa Bianca puntando sul gioco di...

Commercio - Usa e Cina stipulano un accordo di tregua sui dazi : Commercio, Usa e Cina stipulano un accordo di tregua sui dazi Il presidente Trump su Twitter: “Pechino ha accettato di comparare una quantità notevole di prodotti agricoli americani” Continua a leggere L'articolo Commercio, Usa e Cina stipulano un accordo di tregua sui dazi proviene da NewsGo.

Camera di Commercio statunitense : ancora molte opportunità per reciproci benefici tra Cina e Usa : ... i quali hanno tenuto dialoghi su vari temi tra cui l'andamento delle politiche di Cina e Usa e le azioni da adottare in futuro, "Una cintura e una via", l'economia digitale, l'industria scientifico-...

Cina - surplus Commercio con Usa 22 - 19mld : 8.30 Nel mezzo dello scontro commerciale e sui dazi tra Usa e Cina, il surplus commerciale di Pechino verso gli Stati Uniti si amplia di quasi 7 mld di dollari ad aprile, a 22,19 mld, contro i 15,43 di marzo. Le esportazioni nel mondo sono cresciute di 12,9% e le importazioni del 21,5% portando a un surplus commerciale complessivo di 28,8 mld di dollari. Nei primi 4 mesi 2018 il surplus di Pechino con Washington è di 80,4 mld.

Commercio - Stati Uniti-Cina : Trump vuole riduzione deficit Usa di $200 miliardi entro 2020 : Nessun accordo di rilievo sul Commercio tra gli Stati Uniti e la Cina. L'agenzia ufficiale della Cina, Xinhua News Agency, le controparti hanno raggiunto un accordo su alcune questioni, ma non sono ...

Usa e Cina concordano che bisogna intensificare dialogo Commercio : Roma, 4 mag. , askanews, - Usa e Cina sembrano orientate a proseguire i negoziati sullo spinoso nodo del commercio internazionale. "Le due parti hanno riconosciuto che persistono divergenze rilevanti ...

JP Morgan su Cina : attesa moderazione economia - tensioni Usa possibile freno a Commercio : La crescita economica della Cina potrebbe essere interessata da una fase di moderazione verso la fine dell'anno. Lo ha detto, intervistato a Bloomberg TV, l'analista di JP Morgan Haibin Zhu.

Segretario Tesoro Usa Mnuchin valuta viaggio Cina - focus Commercio : Il Segretario americano al Tesoro, Steven Mnuchin, sta valutando un viaggio in Cina e si è detto "cautamente ottimista" su una possibile risoluzione delle tensioni commerciali con la seconda economia al mondo. Lo ha detto alla stampa parlando nell'ambito degli Spring Meetings del Fondo monetario internazionale che stanno per concludersi a Washington.

Commercio - la Cina torna in deficit. Prima volta in 13 mesi : Teleborsa, - La Cina registra un deficit commerciale mensile, a sorpresa , per la Prima volta in 13 mesi. Le esportazioni sono diminuite mentre la crescita delle importazioni ha accelerato a causa ...