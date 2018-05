Governo : Quirinale - problema non veti Colle ma diktat partiti : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Nella procedura che sta portando alla formazione del Governo , non c’è un problema di veti sulle nomine dei ministri, ma in realtà la questione da superare sono i diktat posti dai partiti della futura maggioranza nei confronti del Presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio incaricato. Così al Quirinale rispondono a chi chiede se ci siano veti posti dal Capo dello Stato rispetto a candidature ...

Lega e M5S blindano Savona. Il Colle : "Diktat inammissibili" : Mentre Giuseppe Conte continua le sue consultazioni per sondare i partiti per poi formare ufficialmente il suo governo, al Quirinale l'aria è tutt'altro che distesa.Restano le preoccupazioni per un premier che non ha mai entusiasmato Sergio Mattarella, soprattutto per il forte rischio di non rispettare i requisiti di autonomia che la Costituzione garantisce al potere esecutivo rispetto al Parlamento. E quelle per una lista di ministri compilata ...