Colle : diktat inammissibili : A quanto si apprende, dal confronto in corso tra Lega e M5S, Salvini starebbe tenendo il punto su Paolo Savona all'Economia .

Colle : no diktat su ministri. Salvini a Ue : manovra da 10 mld? Faremo il contrario : Il premier incaricato ha avviato in tarda mattinata le consultazioni con le forze politiche in vista della nascita del nuovo esecutivo. Gli incontri chiave nel tardo pomeriggio coi due partiti dell’alleanza giallo-verde...

Colle : diktat inammissibili : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Nella procedura che sta portando alla formazione del governo non c’è un problema di veti sulle nomine dei ministri, ma in realtà la questione da superare sono i diktat posti dai partiti della futura maggioranza nei confronti del Presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio incaricato. Così al Quirinale rispondono a chi chiede se ci siano veti posti dal Capo dello Stato rispetto a candidature ...

Fulmini dal Colle : no a diktat dei partiti su ministri - scelta del premier : Mentre il nodo del ministero dell'Economia a Paolo Savona continua a tenere banco sulle indiscrezioni di stampa, il Quirinale avrebbe inviato un forte messaggio ai gruppi di Lega e M5s: 'Il tema all'ordine del giorno non è quello di ...

Governo : Quirinale - problema non veti Colle ma diktat partiti : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Nella procedura che sta portando alla formazione del Governo, non c’è un problema di veti sulle nomine dei ministri, ma in realtà la questione da superare sono i diktat posti dai partiti della futura maggioranza nei confronti del Presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio incaricato. Così al Quirinale rispondono a chi chiede se ci siano veti posti dal Capo dello Stato rispetto a candidature ...

Governo : Salvini e Di Maio rilanciano su Savona. Colle avverte : 'No ai diktat' : Partita, nella quale resta il nodo dell'Economia con il Movimento e il Carroccio che non sembrano voler arretrare dalla loro prima scelta, Paolo Savona. Se il timing verrà rispettato lunedì e martedì ...

GOVERNO M5S-LEGA - CONSULTAZIONI PREMIER CONTE/ Totoministri - Colle avvisa : “Nessun veto - ma no a diktat” : GOVERNO Lega-M5s, Totoministri del PREMIER Giuseppe CONTE: ultime notizie e CONSULTAZIONI oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:30:00 GMT)

Lega e M5S blindano Savona. Il Colle : "Diktat inammissibili" : Mentre Giuseppe Conte continua le sue consultazioni per sondare i partiti per poi formare ufficialmente il suo governo, al Quirinale l'aria è tutt'altro che distesa.Restano le preoccupazioni per un premier che non ha mai entusiasmato Sergio Mattarella, soprattutto per il forte rischio di non rispettare i requisiti di autonomia che la Costituzione garantisce al potere esecutivo rispetto al Parlamento. E quelle per una lista di ministri compilata ...

Colle : inammissibili diktat a Conte : 16.16 Al Quirinale stanno attendendo i risultati delle consultazioni di Giuseppe Conte. E alla domanda se esistano veti presidenziali su alcuni ministri,si risponde che il tema all'ordine del giorno non è quello di presunti veti ma, al contrario, quello dell'inammissibilità di diktat nei confronti del presidente del Consiglio e del presidente della Repubblica nell'esercizio delle funzioni che la Costituzione attribuisce loro La preoccupazione, ...

Governo - la nota del Quirinale : «Il tema non sono i veti sui ministri ma i diktat su premier e Colle» : La preoccupazione del Colle è che si stia cercando di limitare l’autonomia del presidente del Consiglio incaricato e, di conseguenza, del presidente della Repubblica nell’esercizio delle loro prerogative

Il Colle a Lega e M5S : «Il problema non sono i veti ma i diktat a Conte» : Al Quirinale stanno attendendo i risultati delle consultazioni di Giuseppe Conte dopo l'incontro di ieri. Alla domanda se esistano veti presidenziali su alcuni ministri, al Quirinale si risponde...