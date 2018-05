Classifica Giro d’Italia 2018 La maglia rosa e le altre graduatorie 18^ tappa

Giro d’Italia 2018 - diciottesima tappa Abbiategrasso-Pratonevoso : arrivo in salita che farà selezione. Battaglia in vista per la Classifica : Scatta il week-end più importante del Giro d’Italia 2018: domani, giovedì 24 maggio, la prima di tre frazioni che saranno decisive in chiave conquista del Trofeo Senza Fine. diciottesima tappa, partenza da Abbiategrasso, arrivo in cima in quel di Prato Nevoso dopo 196 chilometri: ci sarà sicuramente selezione, gli scalatori proveranno a fare la differenza. Percorso Tanta, tantissima pianura per tre quarti di questa frazione. Si parte dalla ...

Giro d'Italia 2018 - Classifica e risultati dopo la tappa 17 : Ennesimo duello Viviani-Bennett in volata: vince il corridore veronese, che sale a quota 4 trionfi in questo Giro. Distanze immutate tra i grandi della classifica, con Yates ancora in rosa

Classifica Giro d’Italia 2018 - tappa Riva del Garda-Iseo : Simon Yates sempre in maglia rosa - Pozzovivo si gioca il podio : Simon Yates ha conservato la maglia rosa al termine della Riva del Garda-Iseo, diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2018. Il britannico ha superato senza problemi quest’altro stage si prepara ad affrontare giornate impegnative per testa e gambe nel migliore dei modi. In seconda posizione sempre Tom Dumoulin. L’olandese ora è di 56” e dovrà dare tutto per strappare il primato al corridore britannico Domenico Pozzovivo è ...

Giro d’Italia - ecco la nuova Classifica generale dopo la cronometro di Rovereto : che sfida per il podio dietro Yates e Dumoulin! : Giro d’Italia, dopo la cronometro di Rovereto cambia ancora la classifica generale: Chris Froome risale dal 7° al 4° posto, Rohan Dennis addirittura dall’11° al 6°. Molto bene Domenico Pozzovivo che mantiene il terzo posto, ma adesso deve difenderlo da Froome nuova rivoluzione nella classifica generale del Giro d’Italia dopo la cronometro di Rovereto: Simon Yates mantiene la maglia rosa, ma dietro succede di tutto. Dumoulin si ...

Giro d'Italia 2018 : 16tappa a cronometro Trento-Rovereto - vince Dennis. Yates resta in rosa : la Classifica : Rohan Dennis ha conquistato la sedicesima tappa del Giro d'Italia 2018, la cronometro da Trento a Rovereto di 34,2 km km. L'australiano della BMC ha preceduto di 14'' Tony Martin e di 22'' Tom ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - sedicesima tappa : Yates mantiene la maglia rosa dopo la cronometro - Pozzovivo rafforza il terzo posto! : La cronometro individuale Trento-Rovereto ha riscritto la Classifica del Giro d’Italia 2018. La sedicesima tappa ha comunque confermato Simon Yates in maglia rosa: il britannico ha perso nei confronti di Tom Dumoulin ma è riuscito a conservare un buon vantaggio nei confronti dell’olandese. Il capitano della Mitchelton-Scott ha superato brillantemente anche questo ostacolo e ora sogna davvero il successo finale. Non ha brillato Chris ...

