Chunky shoes | i modelli più cool del momento

gqitalia

(Di giovedì 24 maggio 2018) La pioniera è stata la Triple S di Balanciaga: massiccia, a tratti sgraziata, sbiadita e in un patchwork di materiali che spaziano tra il vintage e l’high tech. Poi è partito il fenomeno emulazione delleche ha prodotto e lanciato sul mercato ogni sorta di sneakers ma con un comune denominatore: oversized mood e silhouette. Leggi anche Le trainers per l’estate 2018 Ecco qui ipiù hot da non perdere: Brandblack sfodera Aura, mix di pelle, gomma, tessuto tecnico e suède. La mitica Tripe S di Balenciaga svela nuovi colori e sfumature senza perdere nessun dettaglio primario. Louboutin regala la suola rossa ad Aurelien, sneaker ispirata agli anni 90 con dettagli in coccodrillo. Patchwork materici e di colore sulla Carlos 10 di Calvin Klein. Monotinta a tutta pelle per il modello più amato di Instagram Angel di EYTYS. Tessuto tecnico e aletta a luminosa per ...