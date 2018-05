Chris Hemsworth | il Thor della Marvel | ‘attaccato’ dal suo cane mentre balla Miley Cyrus

tvzap.kataweb

(Di giovedì 24 maggio 2018) E’ famoso (anche) per non prendersi troppo sul serio e per essere estremamemente simpatico: l’attore australiano, noto ai più come l’interprete dinei film delCinematic Universe, non si smentisce e regala ai suoi fan un video su Instagram che è già divenuto virale. Nelle immagini lo si vede esibirsi in un delirante ‘ballo’ sulle note di Wrecking Ball, la hit didel 2013 (che di recente è stata usata anche come sfondo per un video-scherzo a Jimmy Kimmel).è bello come un dio per People disu Wrecking Ball ma ilnon apprezza What started as a ground breaking music video ended in a savage attack by a cowardly K9. Never work with Kids ...