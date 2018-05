Chieti - toccante necrologio per Marina e la figlia Ludovica : “Le stelle tornano in cielo” : I funerali di Marina Angrilli, 51 anni, e della figlia Ludovica, 10 anni, verranno celebrati venerdì 25 maggio alle ore 15.30 nella chiesa di Cristo Re dei Padri Gesuiti, in via del Santuario, ai Colli di Pescara. La donna e la bambina sono state uccise domenica scorsa da Fausto Filippone, rispettivamente marito e padre delle vittime, che poi si è suicidato.Continua a leggere