Chieti | Filippone aveva il porto d’armi | per i medici non presentava disturbi

La piccola Ludovica "è venuta giù senza nessuna espressione, come un sasso" ha spiegato lo psichiatra che per ore ha tentato di dissuadere Fausto Filippone dal gettarsi nel vuoto dal viadotto a Francavilla. Ma la bimba non sarebbe stata drogata dal padre, prima di essere spinta giù.

Chieti - il cognato di Fausto Filippone : “Perché non lo hanno fermato?”. Procuratore : “Chiarezza fino in fondo” : “Mi viene difficile poter credere che sia sfuggito l’atteggiamento di questa persona, distaccata, in preda ad uno stato che non aveva un aspetto di normalità. Faccio fatica a credere che questo possa essere sfuggito ad una pattuglia di polizia”. Francesco Angrilli, fratello di Marina, la prima vittima di Fausto Filippone, l’uomo che poi ha lanciato da un cavalcavia la figlai di 10 anni, riflette sulla testimonianza secondo cui ...

Chieti - né suicidio né caduta accidentale : la moglie di Fausto Filippone spinta giù dal balcone : Non una caduta accidentale e non un suicidio: Marina Angrilli sarebbe stata spinta giù dal balcone. Lo confermano le prime indiscrezioni trapelate sull’esito dell’autopsia sul corpo della moglie di Fausto Filippone, l’uomo che tre giorni fa ha lanciato da un viadotto sua figlia e poi, dopo ore di trattative, si è tolto la vita nello stesso modo. E a scaraventarla di sotto, sono convinti gli inquirenti, sarebbe stato proprio lui. ...

Il fratello di Marina Angrilli, moglie di Fausto Filippone e madre di Ludovica, di 10 anni, tutti e tre morti domenica scorsa in una Tragedia ancora in parte avvolta nel mistero, interviene per bloccare le voci che stanno circolando in queste ore: "Si sta speculando in un momento di così tragico dolore gli aspetti della vita inesistenti. Questo è un fatto inaccettabile".

Tragedia Chieti - parla il fratello della moglie di Filippone : “Non è vero che lo tradiva” : Il fratello di Marina Angrilli, moglie di Fausto Filippone e madre di Ludovica, di 10 anni, tutti e tre morti domenica scorsa in una Tragedia ancora in parte avvolta nel mistero, interviene per bloccare le voci che stanno circolando in queste ore: "Si sta speculando in un momento di così tragico dolore gli aspetti della vita inesistenti. Questo è un fatto inaccettabile".Continua a leggere

Chieti - il mediatore che ha parlato per ore con Fausto Filippone : “La bimba era sotto choc e capiva il dramma” : Ha cercato per sette ore di convincere Fausto Filippone a non uccidersi e a non buttare dal viadotto della A14 anche la figlia Ludovica. Durante quell’interminabile trattativa, poi finita con la morte di entrambi, ha parlato con il manager 49enne dei suoi problemi. Fra questi, ha dichiarato Massimo Di Giannantonio ai microfoni di Radio Capital c’è “la morte della madre Lidia”, avvenuta il 18 agosto ...

Chieti - il testimone : “Ho soccorso la moglie di Fausto Filippone - poi lui ha detto : vado a prendere mia figlia” : “Intorno a mezzogiorno ho sentito un urlo straziante e poi un tonfo”, racconta al Corriere della Sera Giuliano Salvio, un medico che abita nella stessa palazzina di Chieti Scalo dove domenica scorsa è morta la moglie di Fausto Filippone, il manager che poche ore più tardi ha buttato la figlia nel vuoto da un cavalcavia della A14 per poi lanciarsi a sua volta. Salvio, dopo aver capito che Marina Angrilli era precipitata dal terzo ...