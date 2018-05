ilfattoquotidiano

: Chieti, Avvenire e l’onore al ‘soldato caduto’. Chiamiamolo col suo nome: femminicida e infanticida… - Cascavel47 : Chieti, Avvenire e l’onore al ‘soldato caduto’. Chiamiamolo col suo nome: femminicida e infanticida… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Ripugnante, disgustoso. Non userò mezze parole per descrivere l’editoriale “L’ultima battaglia di un uomo” pubblicato sue firmato da Marina Corradi sul probabile femminicidio di Marina Angrilli e l’assassinio cruento di sua figlia Ludovica di appena 10 anni. La bambina è stata lanciata giù da un viadotto da Fausto Filippone suicida dopo un probabile duplice crimine.(L’autopsia ha confermato che Marina Angrilli è stata gettata dalla finestra.). Come tanti vili esecutori dell’arcaica legge del possesso di mogli e figli, roba, beni, non-persone, Filippone si è sottratto al peso delle sue responsabilità e anche al dovere della verità su due morti inique. Prima di uccidersi ha detto ad un poliziotto “Mia moglie ha qualcosa da farsi perdonare”. Si era già auto-assolto mentre chiedeva “scusa” alla bambina uccisa, una parola inadeguata per un crimine così ...