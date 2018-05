Chieti - 5 giorni prima Filippone aveva preso il porto d’armi : per i medici era “idoneo” : Chieti, 5 giorni prima Filippone aveva preso il porto d’armi: per i medici era “idoneo” Il manager 49enne aveva ottenuto la licenza martedì scorso. Uno psichiatra del Centro di salute mentale di Chieti, città in cui risiedeva l’uomo, aveva infatti accertato la sua idoneità psicofisica anche su base del certificato del medico di famiglia. Domenica […] L'articolo Chieti, 5 giorni prima Filippone aveva preso il porto d’armi: per i ...