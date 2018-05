Chiara Francini conduce Love Me Gender su LaEffe

superguidatv

(Di giovedì 24 maggio 2018)torna alla tv con “Me”, un programma in cui viene raccontato l’amore, quello universale: ecco le anticipazioni Una nuova avventura televisiva per. L’attrice, che molti ricorderanno per aver condotto Domenica In con Pippo Baudo, torna in televisione da sola. Questa volta l’occasione è davvero speciale: si tratta diMe, un nuovo programma in partenza su, canale 139 di Sky.Mesu: quando inizia Debutta da mercoledì 6 giugno alle ore 21.10 circa in prima serata su(canale 139 di Sky), il programmaMecondotto da. Si tratta di un viaggio alla scoperta dell’amore. L’amore quello universale che viene raccontato da alcuni protagonisti che laha incontrato in giro per l’Italia. Un’occasione davvero speciale per ...