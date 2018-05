Chiamata ai cattolici in politica

huffingtonpost

(Di giovedì 24 maggio 2018) "Saremo vigilanti verso il governo, saremo coscienza critica. Quello che va contro famiglia, migranti e Europa troverà la nostra voce critica. Chiediamo un rinnovato impegno dei". Così il presidente della CEI, Gualtiero Bassetti, in conferenza stampa in Vaticano, al termine di tre giorni di Assemblea di tutti i vescovi italiani. Ma "saremo anche disposti a collaborare".Dopo aver accettato la sfida del "nuovo che avanza" nellaitaliana, il giorno prima dell'incarico da parte del Presidente della Repubblica al professor Giuseppe Conte per la formazione del nuovo esecutivo gialloverde il cardinale Bassetti ha voluto affermare che le aperture di credito della Chiesa italiana non sono a scatola chiusa, non ci sarà collateralismo."Facciamo i nostri auguri al nuovo Governo. Saremo molto vigilanti nei confronti di chi assume una così alta ...