«Chi sfrutta i lavoratori fa peccato mortale anche se va a messa tutte le domeniche»

'Spogliati e toccati' : l'incredibile inChiesta sul nuovo trend dello sfruttamento delle colf : Il mondo sommerso delle colf nude Un'inchiesta riportata dal sito ' Metro.co.uk ' ha portato alla luce la procedura per poter essere assunti in una particolare azienda che offre servizi di pulizie molto ...

Il FMI avvisa l'Europa sul risChio di non sfruttare adeguatamente la crescita : La crescita dell'economia in Europa appare robusta, ma nonostante ciò non sembra che nel continente si stia sfruttando a sufficienza questa occasione al fine di contenere il debito pubblico o di portare avanti le ...

Eroina e suicidi : viaggio tra i Sikh sfruttati a Latina - i ‘campesinos’ del kiwi italiano L’inChiesta completa su Fq MillenniuM : Masticano bulbi di papavero per non sentire la fatica, ma cominciano a farsi anche di Eroina. Decine sono in cura nei locali servizi antidroga, tre sono morti per overdose nel 2017. È la faccia nascosta dello sfruttamento dei braccianti Sikh nei campi della piana di Latina, famosa per la produzione di kiwi. La rivela un’inchiesta di Fq MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, nel numero in edicola. “Masticano il bulbo del ...

Sfruttamento e moderna sChiavitù nelle campagne : Tra gli strumenti a disposizione anche la creazione Rete agricola del lavoro di qualità che riunisce le imprese che vogliono continuare a operare in un contesto di economia legale. Secondo quanto ha ...

Lo sfruttamento dei braccianti nei campi - la "riduzione in sChiavitù" dei lavoratori : Quella vicenda, dunque, non poteva «restare un fatto di cronaca estiva», ma era «un atto di accusa verso un mercato del lavoro agricolo colpito in modo forte dalla piaga dello sfruttamento». Una ...

MonChi : 'Di Francesco - 3-4-3 mossa da grande'. Strootman : 'Obiettivo finale. Sfruttata bene paura Barcellona' : Monchi non ha dubbi, il largo successo sul Barcellona e la conquista dello storico pass per le semifinali di Champions League porta la firma dell'allenatore abruzzese. Il dirigente spagnolo, che ha ...

"Gli studenti protestano contro lo sfruttamento e ora risChiano di non essere ammessi agli esami" : Ancora polemiche sul tema dell’alternanza-scuola lavoro. Stavolta la denuncia arriva a un liceo napoletano, il Vittorio Emanuele II, coinvolto in un progetto del Fai per fare da guida ai turisti nel Museo di mineralogia...

Cambridge Analytica - ecco come ha sfruttato i big data per spingere l’elezione di Trump. L’inChiesta di FqMilleniuM : “Su Internet” dice un bastardino a un altro mentre armeggia con la tastiera “nessuno sa che sei un cane”. La famosa vignetta di Peter Steiner, pubblicata sul New Yorker nel luglio del 1993, è stata per anni l’idea stessa della Rete: libertà e anonimato. Oggi, va da sé, di quel cane sappiamo tutto. ANTEFATTO. IL COMPLOTTO – Il 9 novembre del 2016 il mondo occidentale si sveglia con un nuovo leader. Nessun sondaggio, ...

Sfruttava riChiedente asilo - arrestata : ANSA, - MILANO, 17 MAR - Obbligava a prostituirsi una sua connazionale incinta che doveva rimborsare 40mila euro per il viaggio in Italia. Gli agenti della Polizia di Brescia hanno arrestato una ...