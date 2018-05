Chi è President Austin - il bimbo di 4 anni che si trasforma in “supereroe” per i senzatetto : Con la sua maglietta blu e il mantello rosso il piccolo Austin Perine si trasforma in “President Austin” e, insieme al suo papà, ogni settimana porta da mangiare ai senzatetto di Birmingham, in Alabama. Sui social la “missione” di questo giovanissimo supereroe è conosciuta con l'hashtag #ShowLove.Continua a leggere

PanChina Napoli - ufficiale l’addio di Sarri : il messaggio del presidente De Laurentiis : Panchina Napoli – Mancava solo l’ufficialità che è arrivata, Maurizio Sarri non è più l’allenatore del Napoli, al suo posto il presidente De Laurentiis ha scelto Carlo Ancelotti. Ecco il messaggio del numero uno azzurro: “ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni creando un modello di gioco ...

PanChina Napoli - non solo Inzaghi : vertice in serata con Carlo Ancelotti - il presidente De Laurentiis tenta il colpo : Panchina Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli, tiene banco la scelta del futuro allenatore con Maurizio Sarri ormai sembra più lontano e che dovrebbe ripartire dal Chelsea, l’attuale allenatore azzurro infatti non è convinto della pista Zenit. In corsa Simone Inzaghi della Lazio ma nelle ultime ore novità molto importanti, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ Carlo Ancelotti è a Roma negli uffici della ...

Playstation 5 in arrivo? Ecco cosa ha diChiarato il presidente Sony : L'arrivo di PS5 si sta avvicinando? Da qualche settimana a questa parte, probabilmente per l'imminente inizio dell' E3 , la fiera di Los Angeles dedicata al mondo videoludico, si rincorrono le voci dell'arrivo di una nuova ammiraglia in casa Sony. La Playstation 4 , infatti, ha avuto un grande successo commerciale riuscendo a doppiare la concorrente di ...

Governo - Mattarella frena : Conte e conti a risChio? I dubbi del presidente della Repubblica : Il nome c’è, ora l’ultima parola spetta al Colle. Ieri, uscendo dallo studio alla Vetrata al Quirinale, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono dichiarati pronti, quasi con toni trionfalistici, ad iniziare l’avventura di Governo e a dare attuazione al contratto stipulato, dopo aver indicato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il nome del professor Giuseppe Conte come potenziale premier. Tuttavia il ...

Chi è Giuseppe Conte - il possibile presidente del Consiglio del governo Lega-M5S : Giuseppe Conte potrebbe essere la figura che Di Maio e Salvini indicheranno a Mattarella come futuro presidente del Consiglio di un esecutivo giallo-verde. Conte, 54 anni, insegna diritto privato all'Università di Firenze.--Nato a Volturara Appulla, un piccolo centro in provincia di Foggia, 54 anni, sposato e poi separato, un figlio di dieci anni, Conte vive a Roma, dove dirige un grande studio legale, e insegna a Firenze diritto privato.Nella ...

Morto ex presidente regione Giovanni Pace - i funerali domani in cattedrale S.Giustino Chieti : Chieti - Si svolgeranno domani alle 16 nella cattedrale di San Giustino a Chieti i funerali di Giovanni Pace, ex deputato e presidente emerito della regione Abruzzo, Morto ieri a 84 anni. La camera ardente è allestita nel palazzo della Provincia, a Chieti. ''Pace era un galantuomo, uno degli ultimi di quest'epoca - ha scritto su Facebook il presidente della regione Luciano D'Alfonso. Da consigliere regionale, per 30 mesi ...

Elezioni Venezuela 2018 - ‘farsa’ per trionfo di Maduro/ Le opposizioni : “Chi vota il presidente riceve cibo” : Elezioni Presidenziali Venezuela 2018: la "farsa" per il trionfo di Nicolas Maduro. Le opposizioni, che hanno boicottato il voto, accusano il presidente: "promette cibo a chi lo ha votato"(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:15:00 GMT)

Valle d'Aosta - Elezioni Regionali 2018/ Ultime notizie verso i risultati - Chi sarà il presidente eletto? : Valle d'Aosta, Elezioni Regionali 2018: urne aperte per il rinnovo del Consiglio, domani i risultati. Le Ultime notizie: i movimenti locali sfidano i “big” M5s, Lega e Forza Italia(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 05:02:00 GMT)

SChianto aereo a Cuba - presidente : “Si temono molte vittime” : Schianto aereo a Cuba, presidente: “Si temono molte vittime” Schianto aereo a Cuba, presidente: “Si temono molte vittime” Continua a leggere L'articolo Schianto aereo a Cuba, presidente: “Si temono molte vittime” proviene da NewsGo.