Charles Leclerc sfreccia sul Circuito di Monaco nel primo video gameplay di F1 2018

F1 2018 : Nuovo Gameplay con Charles Leclerc : Codemasters ha pubblicato il primo video di Gameplay di F1 2018, il gioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2018, con Charles Leclerc del team Alfa Romeo Sauber F1 che fa un giro nella sua pista di casa, l’iconico Circuito di Monaco, in vista della gara di questo fine settimana. F1 2018 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (DVD e Steam) in tutto il mondo Venerdì 24 Agosto 2018. F1 2018: Un giro ...

Charles Leclerc - GP Monaco 2018 : “Da monegasco sarà un weekend speciale per me - spero di essere competitivo” : Per tutti i piloti è speciale correre il Gran Premio di Monaco, la gara più famosa del calendario della Formula Uno, da sempre. Per uno in particolare, Charles Leclerc, questo fine settimana sarà doppiamente importante. Il giovane talento della Alfa Romeo Sauber, infatti, è nato e vive nel Principato e, ovviamente, è pronto per quattro giorni ricchi di emozioni per lui. “Sono il primo monegasco a correre su questo tracciato in Formula Uno ...

Baku : la domenica che Charles Leclerc non dimenticherà : Quando si parla con un pilota vi dirà sempre che l’ultimo risultato è il più bello. Ma crediamo che la prima gara a punti in F1 sia un momento da incorniciare, come quella di ieri a Baku per Charles Leclerc, che ha portato l’Alfa Romeo Sauber F1 in sesta posizione, nella sua quarta gara, portando […] L'articolo Baku: la domenica che Charles Leclerc non dimenticherà sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : l’Alfa Romeo Sauber non è più l’ultima forza del Circus. Ma serve di più da Charles Leclerc : Una delle novità di inizio stagione era certamente il ritorno in F1 del marchio Alfa Romeo, che ha deciso di legare il suo nome a quello della Sauber. Non certo un team di primo livello, e forse nemmeno di secondo, ma tanto è bastato per far tornare a sognare gli amanti del Biscione. Non si è trattato, però, solamente di una mera azione di marketing. L’impegno della casa italiana è attivo, in primis nella motorizzazione, per quanto questa ...

Tutto quello che dovreste sapere su Charles Leclerc : La carriera di un pilota di Formula 1, nel suo percorso di avvicinamento alla massima categoria, è determinata spesso da singoli momenti, fugaci opportunità da sfruttare per non rimanere schiacciati ...