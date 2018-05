Champions League | Il Real Madrid a caccia del Triplete

Il sogno di Lapo Elkan : "Spero di battere il Psg di Buffon nella finale di Champions League" : Scudetto, Buffon e futuro Lapo lo ammette in un'intervista con La Gazzetta dello Sport : ' Provo grande soddisfazione per questo settimo scudetto. Sette è il mio numero fortunato, sono nato il 7 ...

Champions League : Zidane - l'uomo che volle farsi Real : Potrebbe essere il primo allenatore di sempre a vincere tre volte consecutive la coppa. Perché la sua squadra è come lui: flessibile, camaleontica, fatta di genio e di classe

Il Manchester United ha vinto la Champions League 2008 grazie a… Roger Federer : il clamoroso retroscena : Il Manchester United è riuscito a vincere la Champions League 2008 grazie a Roger Federer: a svelare il particolare retroscena è stato il vice di Sir Alex Ferguson, Renè Meulensteen Roger Federer è una fonte di ispirazione per non solo per tutti i tennisti, giovani e meno giovani, ma anche per gli atleti degli altri sport. Lo dimostra Renè Meulensteen, vice allenatore del Manchester United che nel 2008 vinse la Champions proprio grazie alla ...

Champions League - sull’aereo come in curva : i tifosi del Liverpool si scatenano sul volo verso la finale di Kiev : A tre giorni dalla finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool i tifosi inglesi stanno già raggiungendo Kiev. I supporter, già dall’aereo, faticano a trattenere l’entusiasmo. L'articolo Champions League, sull’aereo come in curva: i tifosi del Liverpool si scatenano sul volo verso la finale di Kiev proviene da Il Fatto Quotidiano.

Calciomercato Napoli - l’11 stellare di Ancelotti : 5 colpi da urlo - può nascere una squadra da scudetto e Champions League - i tifosi in delirio per il nuovo progetto [FOTO] : Napoli scatenato nelle ultime ore, inizia un nuovo importante progetto con l’intenzione di essere grande protagonista in campionato e Champions League. Sembrava vicino l’accordo con Maurizio Sarri, poi il dietrofront delle ultime ore con l’allenatore conteso da Zenit e Chelsea, nelle ultime ore il presidente De Laurentiis ha deciso di rompere gli indugi, ieri sera vertice con Carlo Ancelotti, accordo totale raggiunto per due stagioni con opzione ...

Rap e un nuovo tatuaggio - Sergio Ramos si prepara alla finale di Champions League : E' la settimana che conduce alla finale di Champions League, ma Sergio Ramos pare non avvertire più di tanto la tensione. Sarà l'abitudine a queste sfide, saranno i numerosi trofei già conservati ...

Finale Champions League : ecco le previsioni meteo per l’attesissima Real Madrid-Liverpool : La Finale della UEFA Champions League si svolgerà sabato sera a Kiev, in Ucraina. Previsto un cielo prevalentemente sereno per tutta la partita tra Real Madrid e Liverpool all’Olimpiyskiy National Sports Complex. Bel tempo, dunque, con temperature stagionali e niente pioggia. Le temperature scenderanno dai quasi 17°C del calcio d’inizio ai 13°C alla fine dell’incontro. Le raffiche di vento nel pomeriggio si ridurranno dal tramonto ad una leggera ...

Champions League 2018-2019 : le probabili avversarie delle italiane Video : La Champions League non è ancora terminata e gia' si comincia a parlare di quella della prossima stagione. Liverpool e Real Madrid si affronteranno tra pochi giorni in quel di Kyev [Video], e dal risultato di questa partita si avra' un quadro un po' più chiaro di quelle che saranno le fasce dei sorteggi per la Champions League 2018-2019. Con i campionati ormai gia' tutti terminati è però possibile stabilire la gran parte delle squadre ...

Il 22 maggio 2010 l'Inter vinceva la Champions League Video : Sono passati otto anni da quando l'Inter guidata dall'allenatore portoghese Jose Mourinho vinceva la Champions League: fu l'anno in cui la formazione riuscì a raggiungere un record importante come quello del Triplete. Il destino ha voluto che dopo otto anni da quell'importante evento i nerazzurri sono tornati in Champions [Video] dopo un'eroica partita contro i rivali della Lazio: la formazione di Spalletti ha dimostrato una grande anima in ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : tutte le fasce per il sorteggio. Juventus testa di serie - Inter in quarta - Napoli in seconda e la Roma… : La Champions League 2018-2019 prenderà forma soltanto il 30 agosto quando a Montecarlo si svolgerà il sorteggio della fase a gironi. Alla massima competizione continentale parteciperanno 32 squadre che come sempre saranno divise in 8 gironi da 4 formazioni ciascuno (le prime due accedono agli ottavi di finale). Ben 26 squadre sono già certe della partecipazione alla prossima Champions League, le altre sei usciranno dai lungi preliminari/playoff ...

Real Madrid-Liverpool - dove vedere la finale di Champions League in tv e streaming : Pronostico scontato? La banda di Klopp non ha nessuna intenzione di andare in Ucraina per fare da sparring partner. Sabato 26 maggio a Kiev è in programma la finale di Champions League 2018 tra Real Madrid e Liverpool...

Il Var in Champions League? Ceferin : “ci vuole massima chiarezza” : Il Var è uno strumento straordinario ma in Champions League verrà introdotto solo con la massima chiarezza sul suo utilizzo. E’ il pensiero del presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, ecco le parole in un’intervista al magazine Kicker: “La gente non lo capisce perché non viene spiegato in maniera abbastanza precisa -dice Ceferin riferendosi al Var-. La Champions League è il top, il massimo del massimo, non si può fare una ...

Il 22 maggio 2010 l'Inter vinceva la Champions League : Sono passati otto anni da quando l'Inter guidata dall'allenatore portoghese Jose Mourinho vinceva la Champions League: fu l'anno in cui la formazione riuscì a raggiungere un record importante come quello del Triplete. Il destino ha voluto che dopo otto anni da quell'importante evento i nerazzurri sono tornati in Champions dopo un'eroica partita contro i rivali della Lazio: la formazione di Spalletti ha dimostrato una grande anima in quanto è ...

Champions League - le fasce per i sorteggi : Juventus in prima - Inter in quarta : Sono 26 le squadre già qualificate alla prossima edizione della Champions League: mancano soltanto gli ultimi sei posti, che saranno decisi nei playoff del prossimo agosto.Si vanno così a comporre le fasce per il sorteggio della fase a gironi della prossima edizione, sorteggio che sarà tenuto il prossimo 30 agosto.--fasce gironi Champions League 2018 2019: le squadre già qualificateESP: Barcellona, Atlético Madrid, Real Madrid, ValenciaGER: ...