C’è un problema con i playoff di Serie B

Governo M5S-Lega - Di Maio : “Vertice con Salvini? C’è un problema di temi - dopo ci sarà il nome del premier” : “Con Salvini ci siamo visti e domani forse riusciamo a chiudere il contratto” Così Luigi Di Maio lasciando Montecitorio a tarda sera, dopo che nel tardo pomeriggio ha incontrato il leader della Lega lontano dai palazzi romani a cui è seguito un video di Salvini, postato su social. “Questo sarà, se ci sarà un Governo che dovrà avere molto coraggio. Noi abbiamo bisogno di un Governo che saprà ricontrattare una serie di condizioni ...

Kimi Raikkonen - GP Spagna 2018 : “Dobbiamo capire qual è stato il problema. C’è del lavoro da fare” : “Non è stato un venerdì lineare“. L’ammissione è arrivata proprio per bocca di Kimi Raikkonen, ai microfoni di Sky Sport F1 HD. Il pilota finlandese ha terminato con anticipo la seconda sessione, per un problema alla power unit che ha portato il box a chiedergli di spegnere la macchina. “Non so cosa è successo. C’è stato un problema che mi ha costretto a fermarmi ma dobbiamo ancora capire cosa è stato“. La ...

Panchina Cagliari - Diego Lopez verso l’esonero ma C’è un problema… : Panchina Cagliari – “Lopez con noi qualunque cosa accada”, aveva detto il presidente Tommaso Giulini dopo Cagliari-Udinese ma dopo la sconfitta contro la Sampdoria la situazione sembra essere cambiata. Secondo l’Ansa in queste ore la dirigenza avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di sostituire Lopez a tre giornate dal termine, l’intenzione è dare una scossa all’ambiente. Tre le soluzioni al ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : analisi della gara. Ferrari - qualche problema con le gomme più dure C’è. Hamilton cinico e spietato : Il Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula Uno 2018 non ha certo fatto annoiare gli spettatori. Nei 51 giri previsti è successo letteralmente di tutto, in una gara che nel suo interno ne ha vissute molte ma molte di più. Sembrava, come in Cina, tutto apparecchiato per la vittoria di un Sebastian Vettel in totale controllo ma, proprio come a Shanghai, tutto si è rimescolato tra Safety Car e pit stop vari. Le emozioni sono terminate solamente ...

Addio al conte Pietro Marzotto : «Dietro un problema C’è sempre un’opportunità» : La caccia alle anatre, la passione giovanile per lo sci nautico, l’azienda portata dove prima mai, l’ultima fuga romantica, il rifugio tra le montagne di Cortina, la collezione di quadri, l’attenzione per i bisogni degli operai. Pietro Marzotto, 80 anni, ultimo dei sette figli di Gaetano, se n’è andato il 26 aprile 2018. Si è spento all’ospedale di Portogruaro, Venezia, dove era stato ricoverato qualche giorno prima ...

In Italia C’è una giungla di contratti. Perché è un problema : Gli omini Lego riproducono la foto dei lavoratori americani intitolata “Pranzo in cima a un grattacielo” In dieci anni, dal 2007 a oggi, in Italia l’edilizia è andata in crisi. Il tracollo del mattone è costato il posto a 600mila operai, come ha stimato il presidente dell’associazione dei costruttori Italiani, Gabriele Buia. Ma negli stessi anni, precisamente tra il 2010 e il 2017, i contratti per assumere personale ...

Vaccini - casi di morbillo in Sicilia : per Ricciardi (ISS) C’è un “problema acuto” : “In Sicilia non c’è un’emergenza morbillo, ma un problema acuto“, spiega Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità), in occasione della presentazione a Roma del progetto ‘Abbiamo i numeri giusti’, in riferimento ai recenti casi di morbillo registrati in Sicilia. “Quello che ci sconvolge è che ogni 3 mila casi di morbillo c’è un decesso. In Italia siamo arrivati, per un ...

Forse C’è un problema col ponte marino più lungo del mondo : Collegherà Hong Kong a Macau e Zhuhai, in Cina: alcune foto sembrano evidenziare problemi di costruzione, ma il governo di Hong Kong dice che è tutto ok The post Forse c’è un problema col ponte marino più lungo del mondo appeared first on Il Post.