Caso Bari | playoff di Serie B rinviati a domenica 3 giugno

Playoff Serie B - cambiano le date a causa del “Caso Bari” : i dettagli : Playoff Serie B, variazioni al calendario delle gare che non andranno in scena in questo weekend a causa del dibattimento sul caso Bari Adesso è ufficiale, i Playoff di Serie B slitteranno di una settimana. A causa del procedimento attualmente in corso in merito alla situazione del Bari, che potrebbe comportare dei punti di penalizzazione nei confronti del club pugliese, i Playoff sono dunque stati rimandati ed in caso di penalizzazione potrebbe ...

Serie B play off : udienza Caso Bari anticipata - ecco quando Video : Tanto tuonò che piovve, l'udienza relativa al deferimento a carico della societa' Bari, per alcune violazioni Covisoc, è stata anticipata al 25 maggio. Presso il Tribunale Federale Nazionale sara' sciolto il nodo circa le sanzioni o meno da applicare alla societa' pugliese. La Figc ha comunicato la decisione del TFN di anticipare al 25 maggio la data della sentenza La nota diramata con un comunicato stampa della Figc, pochi minuti fa, contiene ...

Caso Bari - Balata : “definizione in tempi brevi” : “C’è la speranza che si possa sollecitare una definizione del procedimento in tempi più rapidi”. Così il presidente della Lega B, Mauro Balata, al termine dell’assemblea straordinaria convocata sul tema delle seconde squadre, in cui però i club hanno affrontato anche il rinvio al primo giugno da parte del Tribunale federale della discussione del deferimento del Bari (rischia due punti di penalizzazione). Il Bari sabato 26 ...

Serie B : infuria la polemica - dal 'Caso Bari' al sold out (o quasi) di Ascoli Video : Non potevano certo mancare le polemiche per la 42a e ultima giornata della regular season della Serie B. Domani, 18 maggio, sara' un venerdì da ricordare per alcuni, da dimenticare per altri, ma, in ogni caso, speriamo che sia una giornata di sport, condita solo dalla passione dei tifosi. Ascoli, la curva nord ai bresciani, infuria la polemica Ad iniziare dalla sfida tra Ascoli e Brescia [Video], in palio una stagione per tutte e due le squadre ...

Bari - rapiscono bimbo : ritrovato per Caso : 22.48 Sparito e ritrovato 9 mesi dopo grazie a un casuale posto di blocco.La vittima è un bimbo di 2 anni, sottratto da una struttura per minori a Molfetta (BA). La madre sarebbe complice del reato. A indagare le Procure di Trani e Bari. Grazie a un "Alt" della polizia il bimbo è stato rintracciato. In auto i suoi sequestratori: una donna e un uomo. Lei pregiudicata,lui il suo compagno: arrestati.Lei risultava indagata: diceva di essere la ...

Bari - furto all'agenzia di scommesse a Palese. Picaro : 'Ennesimo Caso. Malviventi agiscono indisturbati' : Ennesimo furto a Palese. La scorsa notte un gruppo di Malviventi, con le stesse modalità ed alla stessa ora in cui hanno svaligiato neanche due settimane fa la tabaccheria sita in largo Renna, hanno ...

Storie Maledette : dagli «ardori lombari» ai «crateri di cellulite». Ecco le frasi cult della Leosini sul Caso Scazzi : Storie Maledette - Franca Leosini Franca Leosini torna a parlare e far parlare. Nella prima puntata del 2018 di Storie Maledette la giornalista ha intervistato Sabrina Misseri e Cosima Serrano, in carcere per la morte di Sarah Scazzi. E nella lunga intervista in onda ieri sera su Rai 3 (di cui è stata trasmessa solo la prima parte) la Leosini ha sfoderato una serie di espressioni che conferma, ancora una volta, come il suo stile così ...