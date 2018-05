Case popolari prima agli italiani? La Consulta dice ' no'

Sgomberati dai container - occupano abusivamente tre Case popolari a Monterusciello : denunciati : POZZUOLI. Tre case popolari occupate abusivamente nel quartiere di Monterusciello tra martedì sera e ieri. La prima in via Carrà nella zona dei '600' alloggi, poi, in via Viviani nel lotto 12 ed, ...

Case popolari occupate da abusivi : perquisizioni e 5 denunce : Operazione di controllo straordinario del territorio effettuata dai carabinieri del gruppo e della compagnia di Torre Annunziata insieme ai colleghi del reggimento Campania e del nucleo elicotteri di ...

Milano - Comune-Regione : patto sulle Case popolari e M5 fino a Monza : Un fondo comune per la manutenzione delle case popolari - quelle dell'Aler come quelle del Comune gestite da Mm -, un'azione di pressing sul governo per i 700 milioni di euro da mettere per allungare ...

Milano : tavolo con Regione - apertura su Navigli e ipotesi fondo Case popolari (2) : (AdnKronos) – Sui Navigli, da parte della Regione Lombardia c’è “l’impegno a valutare a intervenire concretamente e partecipare al finanziamento dell’operazione con il Comune” ha spiegato il presidente della Regione. “Guardiamo con interesse a questo genere di intervento, anche se non si e’ in grado, al momento, di stabilire cifre”. Sulla Serravalle, Regione farà una proposta al Comune per ...

Milano : tavolo con Regione - apertura su Navigli e ipotesi fondo Case popolari : Milano, 14 mag. (AdnKronos) – case popolari, riapertura dei Navigli, progetto della metro fino a Monza e cessione delle quote della Serravalle. Sono questi i quattro temi su cui si concentrerà la collaborazione tra la Regione Lombardia e il Comune di Milano. Oggi un primo tavolo, da cui è emersa “sintonia e collaborazione”: il governatore Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala concretizzeranno il dialogo nei ...

Zingaretti : 12 milioni per occuparsi delle Case popolari di Roma : Zingaretti: manutenzione straordinaria in diversi quadranti città Roma – Di seguito il tweet di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. “Ora le case popolari. Dodici milioni di euro per la manutenzione straordinaria nei quartieri di Torrevecchia, Primavalle e Tor De schiavi. Seguiranno San Basilio, Pietralata, Quarticciolo, Tor Vergata, Garbatella e Ostia”. L'articolo Zingaretti: 12 milioni per occuparsi delle case ...

Castiglione : azione seria e mirata per restituire Case popolari a cittadini : Castiglione: stiamo restituendo giustizia a famiglie in attesa di casa popolare Roma – Di seguito quanto scritto su Facebook da Rosalba Castiglione, assessore al Patrimonio di Roma Capitale. “Abbiamo affermato un’azione seria e mirata per restituire alle case popolari il loro unico e inderogabile scopo: essere abitate dai cittadini che ne hanno diritto. Forti anche del censimento che abbiamo completato lo scorso anno e che ci ...

Roma - le mani dei Casamonica su 80 Case popolari : quell'impero tra Ostia e Ciampino : Citofonare Casamonica, negli alloggi popolari. Non ci sono solo i villoni pacchiani della Romanina, quelli coi rubinetti dorati e le colonne di marmo finto-Romane, trionfo del kitsch entrato ormai ...

Donzelli smaschera Nardella : "Nelle Case popolari i rom con le auto di lusso" : Il renziano Dario Nardella 'fa il leghista'? La domanda sorge spontanea dopo che il sindaco di Firenze ha proposto di rivedere le graduatorie per l'assegnazione delle case popolari che favorirebbero ...

Case popolari a Firenze - Lega e Fdi : “Nardella ci dà ragione - prima gli italiani”. Sala : “Non politicizzare” : Matteo Salvini esulta perché “anche il Pd dà ragione alla Lega“. Giorgia Meloni saluta la decisione rivendicando che “il sindaco Nardella adotta a Firenze il ‘modello Fratelli d’Italia‘” e “ha capito che è meglio essere la fotocopia di chi fa gli interessi dei cittadini che quella di Renzi che fa solo gli interessi suoi”. Il primo cittadino di Milano Beppe Sala, Pd, chiede di evitare ...

Firenze - Nardella : “Case popolari? Precedenza a chi vive qui da più tempo”. Ma la Regione : “Rischio discriminazione” : Tuscany first. Sembra un remake dell’”America first” , lo slogan che quasi due anni fa ha portato Donald Trump alla Casa Bianca, ma non lo è: il sindaco di Firenze Dario Nardella ha proposto di premiare la “toscanità” nell’accesso alle case popolari. “Il nostro obiettivo – ha detto ieri il primo cittadino al Tg3 Toscana – e` aiutare chi e` in graduatoria da troppo tempo e sempre in fondo alla lista e quelle famiglie che hanno sempre ...

Nardella e la proposta sulle Case popolari «Più punti agli italiani» : ... Lega in particolare, che al grido «meglio tardi che mai» dice di apprezzare la «leghizzazione» del sindaco di Firenze almeno sulla politica della casa. In realtà la «filosofia nardelliana», sembra ...

IL VIDEO - Isernia - partita la demolizione delle Case popolari : In contrada San Leucio Isernia. E' cominciata stamani la demolizione di un alloggio di edilizia popolare in contrada San Leucio. Il fabbricato abbattuto, secondo quanto si apprende dal sito web dell'...

Milano. Case popolari : Morosità pregressa piano di rientro volontario : Firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Milano e le organizzazioni sindacali SUNIA, SICET, UNIAT, Unione inquilini e CoNIA