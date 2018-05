ilmessaggero

: RT @ilmessaggeroit: Case di #affittopoli vuote da due anni: la beffa al #colosseo La mappa - AlessioFraumene : RT @ilmessaggeroit: Case di #affittopoli vuote da due anni: la beffa al #colosseo La mappa - Antincivili : RT @ilmessaggeroit: Case di #affittopoli vuote da due anni: la beffa al #colosseo La mappa - RomaPulita : RT @ilmessaggeroit: Case di #affittopoli vuote da due anni: la beffa al #colosseo La mappa -

(Di giovedì 24 maggio 2018) 'Driiin, c'è nessuno?'. Il citofono trilla a vuoto. No, non c'è nessuno nelle famigeratecomunali accanto al, quelle che per mesi, nel 2014, hanno tenuto banco su giornali e tv per lo ...