CARAVAGGIO La natività rubata e i segreti di un giocattolaio di Massafra

CARAVAGGIO - la Natività rubata/ Quella volta che il ladro (per un attimo) si commosse davanti alla bellezza : Un quadro di Caravaggio, uno dei suoi massimi capolavori, venne rubato nel 1969 a Palermo e da allora non è mai stato ritrovato. Ecco la storia di quanto successe(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 13:30:00 GMT)