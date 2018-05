Cani e gatti a rischio hacker | collari Gps sfruttati per localizzarli e poi rapirli

Per Cani e gatti gli italiani hanno speso oltre 2 miliardi di euro nel 2017 : Bambini e animali sono i migliori volani dei consumi a fronte di scarsa liquidità, perché è difficile spiegare loro che occorre far quadrare i conti. E i dati sugli animali da compagnia mostrano che la loro...

Boom di Cani e gatti nelle case degli italiani : arrivano i mobili ecosostenibili : Boom di cani e gatti nelle case degli italiani. E nei prossimi anni, visto l’aumento sistematico dei single, gli animali nelle nostre abitazioni saranno ancora di più. Si calcola che attualmente siano oltre 14,5 milioni i cani e i gatti da compagnia che convivono con i loro proprietari nella stessa abitazione. Ormai parti integrante di famiglie monocomponenti e famiglie con figli. L’annuario Istat 2017 fotografa come una famiglia su tre è ...

Animali - il dossier : in Italia 700 mila Cani e 2 - 4 milioni di gatti randagi : Circa 700 mila cani e 2,4 milioni di gatti in Italia sono randagi. La stima è stata fornita questa mattina a milano in occasione di una conferenza stampa di Michela Brambilla, ex ministro e attuale presidente della Lega Italiana per la difesa degli Animali e dell’ambiente. All’anagrafe canina, poi, sono registrati 10,4 milioni di cani, anche se il numero è probabilmente sovrastimato a causa delle mancate cancellazioni dopo i ...

Sfamare Cani e gatti - un business che sfonda i 2 miliardi : I croccantini per Fido e quelli per Micio sono un business che non conosce crisi: vola a oltre 2 miliardi di euro il mercato del pet food in Italia, che fa riferimento a una popolazione di circa 60 ...

Cani - gatti and co. Italia al primo posto : Il rapporto annuale Assalco-Zoomark evidenzia che guidiamo la classifica europea per numero di pet: 50,3 ogni 100 abitanti. E i proprietari chiedono alla...

Bocca sana per Cani e gatti - è il Mese dell'igiene orale : Milano, 8 mag. , AdnKronos Salute, - Bocca sana in corpo sano. Vale per l'uomo ed è vero anche per gli animali che 'mordicchiando' giocano, scoprono il mondo e imparano a conoscere ciò che li circonda.

Guanto per animali : opinioni sul guanto-spazzola per Cani e gatti - come funziona e dove trovarlo : Facciamo la conoscenza del nuovo Guanto per animali, l’innovativo strumento per spazzolare cani e gatti: scopriamo come funziona, quanto costa e quali sono le opinioni degli utenti si questo Guanto-spazzola. Chi è padrone di un cane o di un gatto sa benissimo quanto è importante la spazzolatura periodica del suo pelo: è un’operazione che permette all’animale di avere una “chioma” sempre pulita e in ordine, ma anche sana e ...

Cani e gatti - attenzione : con la primavera arriva la processionaria : Con la primavera, oltre alle belle giornate, torna anche un acerrimo nemico di Cani e gatti, che si aggira tra i prati e gli alberi: la processionaria. Questi insetti fanno parte dell'ordine dei...

Cani - gatti e… primavera : come vivere in sicurezza la bella stagione? La processionaria minaccia la salute degli amici a quattro zampe : L’amore per gli animali da compagnia in Italia cresce inarrestabile. Secondo il recente Rapporto curato da Assalco (Associazione Nazionale tra le Imprese per l’Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia) e da Zoomark International, si stima siano almeno 60 milioni i pet nel nostro Paese entrati a far parte dei nuclei familiari (200 milioni in Europa), con un business che sfiora i 2 miliardi di euro solo per l’alimentazione. Un ...

Cani e gatti sono invecchiati - il 48 per cento dorme nel lettone dei proprietari : Di cure a misura di animali da compagnia si è discusso al Cosmofarma, manifestazione di riferimento per il mondo delle farmacie in corso alla fiera di Bologna. 'Il 50% degli italiani ospita un ...

Gli amici a quattro zampe conquistano il mondo e-commerce : i Cani battono i gatti - almeno online : Sono parte integrante di tante famiglie e tengono compagnia in ogni momento della giornata ma rappresentano anche un costo: prendersi cura di un animale può richiedere una spesa annuale non indifferente. Proprio per questo, l’interesse online nei confronti degli articoli per animali sembra non essere mai stato così elevato, tanto che idealo – il portale internazionale per la comparazione prezzi online – ha voluto indagare il ...

Soppressione per Cani e gatti in caso di emergenza #Vesuvio : scongiurata l’eutanasia : Nel Piano Vesuvio della Regione Campania è prevista la Soppressione degli animali ‘da compagnia’ nella “zona rossa”, in caso di emergenza, poiché sarebbe difficile l’evacuazione. Una disposizione che è stata accolta come “illegale” dalle principali associazioni nazionali di protezione animale, come anche è stata cointestata da Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi Movimento Animalista. “Nel ...

