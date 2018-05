Cancro | non più un problema solo degli esseri umani | ma anche degli animali

Il Cancro non è tabù : da Nadia Toffa a Carolyn Smith/ Arianna Stabile : “La mia battaglia” (La Vita in Diretta) : Il cancro non è tabù: da Nadia Toffa a Carolyn Smith. Lo racconta Arianna Stabile a La Vita in Diretta nella puntata di oggi: la battaglia contro il tumore, l'importanza della prevenzione(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:56:00 GMT)

Nadia Toffa : “Non tornerò a condurre Le Iene”. Ma è una fake news/ La conduttrice provata dal Cancro : Nadia Toffa, l'inviata e conduttrice de Le Iene, provata dalle terapie contro il tumore: fan preoccupati sui social per le sue condizioni. Le ultime notizie sulla giornalista(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:18:00 GMT)

Usa - McCain in fin di vita per un Cancro al cervello : ai suoi funerali non vuole Trump : Usa, McCain in fin di vita per un cancro al cervello: ai suoi funerali non vuole Trump Usa, McCain in fin di vita per un cancro al cervello: ai suoi funerali non vuole Trump Continua a leggere

NADIA TOFFA STA MALE/ Non è a Le Iene "i medici mi hanno detto di no" : la lotta contro il Cancro : NADIA TOFFA sta MALE, non è a Le Iene: la conduttrice costretta a disertare la diretta di stasera, "i medici mi hanno detto di no". E ieri aveva rinunciato al Serale di Amici...(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 20:52:00 GMT)

Peter Gabriel - moglie guarita dal Cancro con una cura sperimentale : 'Non smettete mai di crederci' : Buone notizie per Peter Gabriel , il 78enne cantante ex Genesis : la moglie Meabh , 47 anni, che si era ammalata di cancro , sta meglio e pare sia sulla via della completa guarigione. La donna, ...

“Non ho più il Cancro”. Il giorno peggiore della vita. Vanessa era guarita - aveva vinto la sua lotta contro il male. Per festeggiare esce con il marito - ma quello che succede è mostruoso : “Ogni giorno rivivo la sua morte” : Dopo un periodo difficile sembrava che le cose si fossero finalmente messe a posto. Vanessa McAloon aveva il cancro e le sua lotta è stata molto dura, ma dopo delle cure estenuanti finalmente era uscita dal tunnel ed era guarita. Ma quel giorno è stato l’inizio della fine. La 48 britannica, madre di due figlie, aveva per festeggiare la notizia della guarigione aveva deciso di approfittare della giornata di sole e andare a fare un ...

“L’ultimo bacio”. La foto straziante. A 6 anni perde il papà - poi la mamma si ammala di Cancro al seno : per Roxy le tragedie non finiscono mai. Ora la madre non c’è più - ma quello che ha fatto con la sua piccola ha commosso il mondo : A soli 8 anni deve già affrontare delle prove difficilissime. Roxy Fenn è una bimba di Benfleet, nell’Essex (Gran bretagna) che due anni fa ha perso il papà, Bob, deceduto nel sonno a causa di alcuni gravi problemi cardiaci. Così è rimasta sola con la sua mamma Vicky, ma adesso anche lei se ne è andata. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, la donna due anni fa si è ammalata di cancro al seno, proprio dopo che il marito era ...

Il Cancro non ha spento i suoi sogni - gamba riattaccata al contrario per tornare a ballare : Amelia ha 7 anni e un cancro alle ossa che l'ha costretta all'amputazione di una gamba ma grazie ad una tecnica medica particolare spera di poter tornare a ballare con un protesi molto speciale.Continua a leggere

A 8 anni Julian guarisce dal Cancro senza cure. I medici sono sbalorditi : "La scienza non sa spiegarlo" : Il piccolo Julian Malankowska Julian e la sua inspiegabile guarigione dalla leucemia Julian Malankowska è un bambino inglese, nato a Blackburn, nel Lancashire. La sua storia ha fatto rimanere a bocca ...

Ballerina prodigio di 9 anni non si arrende al Cancro : qualificata ai Campionati Europei : La storia di Lily Douglas, Ballerina prodigio di 9 anni, che nonostante combatta da un anno contro un raro tumore osseo che l'ha costretta a quattordici cicli di chemioterapia e a numerosi interventi, è riuscita a qualificarsi ai Campionati Europei: "Finché continua a danzare, può superare qualunque cosa".Continua a leggere

Gb - la piccola ballerina che non si arrende al Cancro qualificandosi ai Campionati Europei : Gb, la piccola ballerina che non si arrende al cancro qualificandosi ai Campionati Europei Lily, 10 anni di Edimburgo, campionessa di break dance e freestyle, un anno fa ha scoperto di essere affetta dal sarcoma di Ewing, che colpisce il tessuto osseo, ma non ha appeso le scarpette di danza al chiodo Continua a leggere

Perché lo screening del Cancro del colon-retto non si può non fare : Alberto Sobrero, Primario di Oncologia Medica dell’Ospedale San Martino di Genova, ha rilasciato un’intervista nella quale spiega come si fa lo screening del cancro del colon-retto e Perché non si può non partecipare a tali programmi. ? Per cominciare, Alberto Sobrero spiega che una persona che ha sintomi o segni come alvo che diventa irregolare, dopo essere sempre stato normale, dolori e sangue nelle feci, non deve partecipare ai programmi di ...

Le Iene - la paura per Nadia Toffa : provata dalle cure dopo il Cancro - non può andare in onda : Costretta a un turno di riposo. Nadia Toffa, via Facebook, ha annunciato che domenica sera non condurrà Le Iene a causa delle cure che sta seguendo dopo il tumore che l'ha colpita alcuni mesi fa. '...

“Mi è venuto il Cancro”. Lo ha usato per 30 anni - senza sapere. Ogni giorno si lava con il suo bagnoschiuma preferito - ma non poteva immaginare a cosa stava andando incontro. Il noto brand è alle strette e quello che venendo fuori è gravissimo : Negli Stati Uniti il caso è letteralmente esploso e il fatto che tutto ciò accada dall’altra parte dell’oceano non deve farci pensare che la cosa non ci riguardi. Infatti proseguono senza sosta le cause intentate da malati di tumore che collegano la loro condizione patologia all’uso prolungato di borotalco. Dopo che una giuria di Los Angeles ha condannato la Johnson&Johnson a pagare 417 milioni di dollari a una donna che ha usato per ...